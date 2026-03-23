У Запоріжжі викрито масштабний наркобізнес з постачання кратому під виглядом чаю матча

$43.820.1450.680.17
ukenru
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15896 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 44124 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 67347 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 20457 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14668 перегляди
Публікації
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14668 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 20457 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 49510 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Олександр Сирський
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57373 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58745 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56869 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57625 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54413 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Signal

У Запоріжжі викрито масштабний наркобізнес з постачання кратому під виглядом чаю матча

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

Поліція вилучила 1100 кг наркотиків, які кияни продавали через Telegram та пошту. Організатора затримано, йому загрожує відповідальність за збут.

У Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу, яка постачала наркотичний засіб кратом під виглядом чаю матча. Під час спецоперації вилучено понад тонну забороненої речовини на суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Запорізькій області разом із Департаментом боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та слідчими Запорізького районного управління поліції викрили групу осіб, причетних до незаконного обігу наркотичного засобу - кратому

- йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що організатором схеми є 40-річний житель Києва. Він налагодив постачання оптових партій "Mitragyna speciosa" (кратом), забезпечив їх зберігання, фасування та подальший збут на території України. Також фігурант відповідав за роботу телеграм-каналу, через який приймалися замовлення, узгоджувалися обсяги та організовувалося пересилання наркотичного засобу поштовими сервісами в різні регіони держави.

До протиправної діяльності він залучив ще трьох осіб. 38-річна співорганізаторка відповідала за фасування та маскування наркотичного засобу під легальну продукцію. Адміністрування онлайн-замовлень здійснювала 45-річна жителька столиці, а 29-річний киянин виконував функції фасувальника.

Зловмисники діяли з дотриманням заходів конспірації. Для зберігання та фасування оптових партій (від 500 кг і більше) вони використовували орендоване нежитлове приміщення великої площі. Надалі кратом, замаскований під легальний товар, збували через логістичні компанії, а також постачали до окремих крамниць, зокрема у Запоріжжі.

16 березня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя провели три санкціоновані та два невідкладні обшуки за місцями проживання фігурантів, їх діяльності та в транспортних засобах.

У результаті слідчих дій вилучено понад 1100 кг кратому, автомобіль, вісім мобільних телефонів, електронні ваги, ноутбук, вакууматор, пакувальні матеріали, документацію та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад 10,5 млн гривень.

Усе вилучене направлено на експертні дослідження.

Організатора злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, а також додаткові епізоди протиправної діяльності.

У Чернівцях викрили масштабну підпільну фабрику сигарет з доходом у мільярд на місяць23.03.26, 13:55 • 2038 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал