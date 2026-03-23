У Запоріжжі викрито масштабний наркобізнес з постачання кратому під виглядом чаю матча

У Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу, яка постачала наркотичний засіб кратом під виглядом чаю матча. Під час спецоперації вилучено понад тонну забороненої речовини на суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Запорізькій області разом із Департаментом боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та слідчими Запорізького районного управління поліції викрили групу осіб, причетних до незаконного обігу наркотичного засобу - кратому - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що організатором схеми є 40-річний житель Києва. Він налагодив постачання оптових партій "Mitragyna speciosa" (кратом), забезпечив їх зберігання, фасування та подальший збут на території України. Також фігурант відповідав за роботу телеграм-каналу, через який приймалися замовлення, узгоджувалися обсяги та організовувалося пересилання наркотичного засобу поштовими сервісами в різні регіони держави.

До протиправної діяльності він залучив ще трьох осіб. 38-річна співорганізаторка відповідала за фасування та маскування наркотичного засобу під легальну продукцію. Адміністрування онлайн-замовлень здійснювала 45-річна жителька столиці, а 29-річний киянин виконував функції фасувальника.

Зловмисники діяли з дотриманням заходів конспірації. Для зберігання та фасування оптових партій (від 500 кг і більше) вони використовували орендоване нежитлове приміщення великої площі. Надалі кратом, замаскований під легальний товар, збували через логістичні компанії, а також постачали до окремих крамниць, зокрема у Запоріжжі.

16 березня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя провели три санкціоновані та два невідкладні обшуки за місцями проживання фігурантів, їх діяльності та в транспортних засобах.

У результаті слідчих дій вилучено понад 1100 кг кратому, автомобіль, вісім мобільних телефонів, електронні ваги, ноутбук, вакууматор, пакувальні матеріали, документацію та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад 10,5 млн гривень.

Усе вилучене направлено на експертні дослідження.

Організатора злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, а також додаткові епізоди протиправної діяльності.

