У Чернівцях викрили масштабну підпільну фабрику сигарет з доходом у мільярд на місяць
Київ • УНН
БЕБ ліквідувало найбільше виробництво тютюну в Чернівцях з доходом 1 млрд грн. Вилучено дві лінії та продукції на 200 млн грн, затримано 40 осіб.
У Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабне незаконне виробництво сигарет, яке працювало у промислових обсягах та приносило організаторам понад мільярд гривень щомісяця. Про це повідомило у понеділок Бюро економічної безпеки, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, до організованої групи входило близько 40 осіб. Вони налагодили повний цикл виготовлення сигарет із фільтром під виглядом продукції відомих міжнародних брендів.
Підпільну фабрику облаштували у складському приміщенні в Чернівцях. Там встановили промислове обладнання, генератори для автономної роботи, а також організували місця проживання для працівників, що дозволяло вести виробництво безперервно.
Потужності двох виробничих ліній дозволяли виготовляти близько 10 тисяч сигарет за хвилину - до 720 тисяч пачок щодня.
"Щомісячний незаконний дохід перевищував 1 млрд грн. Це найбільше підпільне виробництво сигарет, викрите БЕБ з початку його діяльності", – зазначили у відомстві.
Під час обшуків детективи вилучили дві повноцінні виробничі лінії, 750 тисяч пачок готової продукції, 149 ящиків тютюну, а також значну кількість сировини та пакувальних матеріалів.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та сировини перевищує 200 млн грн.
Досудове розслідування триває за статтею про незаконне виготовлення підакцизних товарів.
