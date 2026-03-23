В Черновцах разоблачили крупнейшую подпольную фабрику сигарет с доходом в миллиард в месяц

В Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабное незаконное производство сигарет, которое работало в промышленных объемах и приносило организаторам более миллиарда гривен ежемесячно. Об этом сообщило в понедельник Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в организованную группу входило около 40 человек. Они наладили полный цикл изготовления сигарет с фильтром под видом продукции известных международных брендов.

Подпольную фабрику обустроили в складском помещении в Черновцах. Там установили промышленное оборудование, генераторы для автономной работы, а также организовали места проживания для работников, что позволяло вести производство непрерывно.

Мощности двух производственных линий позволяли изготавливать около 10 тысяч сигарет в минуту – до 720 тысяч пачек ежедневно.

"Ежемесячный незаконный доход превышал 1 млрд грн. Это крупнейшее подпольное производство сигарет, разоблаченное БЭБ с начала его деятельности", – отметили в ведомстве.

В ходе обысков детективы изъяли две полноценные производственные линии, 750 тысяч пачек готовой продукции, 149 ящиков табака, а также значительное количество сырья и упаковочных материалов.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования, продукции и сырья превышает 200 млн грн.

Досудебное расследование продолжается по статье о незаконном изготовлении подакцизных товаров.

