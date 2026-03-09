В Черновицкой и Хмельницкой областях разоблачили сеть подпольных АЗС - изъято более 62 тыс. литров горючего

В Черновицкой и Хмельницкой областях правоохранители разоблачили сеть подпольных АЗС, которые продавали топливо сомнительного качества за наличные. Во время обысков изъято более 62 тыс. литров бензина, дизеля и газа, а работа трех автозаправок прекращена. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с детективами БЭБ разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций, через которые реализовывали топливо сомнительного качества (ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 212 УК Украины) - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования прекращена работа трех АЗС: двух в Черновицкой области и одной в Хмельницкой. Из незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Черновицкий район: топливо продавали с импровизированной заправки. Здесь действовали две колонки с пистолетами, четыре резервуара и газовая емкость. Во время обыска изъяли более 28 тыс. литров дизеля, бензина и газа.

Черновцы: функционировала мини-АЗС с четырьмя колонками и тремя резервуарами для хранения топлива. Изъято более 31 тыс. литров бензина, дизеля и газа.

Хмельницкая область: нелегальную АЗС обустроили в нежилых помещениях. Изъято почти 3 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

По данным следствия, топливо продавали за наличные и по ценам ниже рыночных, формируя нелегальный сегмент торговли. Среди постоянных клиентов - фермерские хозяйства, транспортные компании и предприниматели.

Следствие продолжается: назначен ряд экспертиз и устанавливается полный круг лиц, причастных к организации незаконной продажи топлива, а также каналы его поставки.

