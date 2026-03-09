В Киеве разоблачили канал незаконной продажи оружия под видом СТО
Киев • УНН
Киевлянин организовал сбыт оружия под прикрытием автосервиса. Правоохранители изъяли тысячи патронов, автоматы и ракеты, трое фигурантов задержаны.
В Киеве правоохранители разоблачили канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов, действовавший под прикрытием станции техобслуживания. Организатором оказался 50-летний местный житель. Во время обысков у фигурантов изъяли значительный арсенал — от автоматов и гранатометов до тысяч патронов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя разоблачена деятельность жителя Киева, который организовал нелегальную продажу вооружения
По данным следствия, 50-летний киевлянин обустроил по месту жительства импровизированную СТО. Под видом ремонта автомобилей он сбывал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
Задокументирована продажа гранат различных типов, в том числе реактивной противотанковой гранаты, подствольного гранатомета, более 3,5 тыс. патронов различного калибра, а также двух автоматов и ручного пулемета.
В ходе расследования установлена вероятная причастность к незаконной деятельности еще двух человек. Во время обысков по местам их проживания изъято 6 единиц огнестрельного оружия, 3 гранатомета, около 200 гранат и гранатометных выстрелов, тротиловая шашка, противотанковая управляемая ракета, противопехотная мина направленного действия и более 8 тыс. патронов.
Все трое мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. По ходатайству прокуратуры, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Следствие устанавливает источники происхождения оружия и возможную причастность других лиц.
Дополнение
Незаконный оборот оружия и боеприпасов остается серьезной угрозой для безопасности государства. В течение 2025 года правоохранители зарегистрировали 8603 уголовных правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК Украины. В суд направлены обвинительные акты по 4377 производствам.
За этот период из незаконного оборота изъяты значительные объемы вооружения: 1412 единиц нарезного огнестрельного оружия, 419 — другого огнестрельного, 43 — гладкоствольного, а также 186 гранатометов и реактивных систем, более 667 тыс. патронов, почти 4,9 тыс. гранат, 69 мин, 246 самодельных взрывных устройств и более 2,6 тонны взрывчатых веществ.
