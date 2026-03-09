СБУ ликвидировала масштабную схему изготовления фальшивых удостоверений силовых структур для уклонистов

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая занималась серийным производством и продажей поддельных документов, имитирующих служебные удостоверения правоохранительных органов. Организатором сделки оказался бывший военнослужащий, который привлек к незаконному бизнесу 18 сообщников для создания разветвленной сети офисов по всей стране. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранты построили четкую иерархическую структуру с распределением обязанностей и использованием специальной оргтехники для печати фальшивок. Основными клиентами были лица, которые пытались избежать мобилизации, используя статус якобы сотрудников СБУ или других военизированных формирований.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от срочности заказа – отметили в СБУ.

Результаты обысков и изъятые доказательства

В ходе комплексных мероприятий в Киеве и других регионах правоохранители провели обыски в жилищах и арендованных офисах участников схемы. Было изъято около ста поддельных удостоверений, фиктивные приказы, справки, а также компьютерная техника и боевые средства поражения.

Кроме того, среди найденных материалов обнаружили пророссийские агитационные листовки. Готовую продукцию злоумышленники рассылали по почте под видом обычной полиграфии или передавали во время личных встреч.

Правовая квалификация и наказание

Организатору схемы уже сообщено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Сейчас он находится под стражей, а следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех 18 сообщников.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов. – подытожили в СБУ.

