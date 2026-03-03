Пыталась устроиться в ТЦК на Харьковщине - СБУ задержала агента фсб
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала психолога-фрилансера, которая по заказу российских спецслужб пыталась устроиться в районный ТЦК на Харьковщине. Женщина также корректировала российские воздушные атаки по энергообъектам Черкасской области.
Подробности
По данным следствия, женщина прибыла из Черкасс в Харьковскую область, арендовала квартиру и записалась на собеседование на должность психолога в местном ТЦК. Она на собственном автомобиле объехала прифронтовую общину, чтобы выявить пункты сосредоточения личного состава и техники украинских войск.
Женщину задержали до ее визита в ТЦК. Следствие установило, что после дистанционной вербовки фигурантки первым ее заданием была корректировка российских воздушных атак по энергообъектам Черкасской области.
Кроме Черкасской и Харьковской областей, фигурантка "засветилась" в Краматорске Донецкой области. При обысках у задержанной обнаружен смартфон с доказательствами контактов с ФСБ и патроны к стрелковому оружию.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
