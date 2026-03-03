$43.230.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині - СБУ затримала агентку фсб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала психологиню-фрилансерку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині. Жінка також коригувала російські повітряні атаки по енергооб’єктах Черкащини.

Намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині - СБУ затримала агентку фсб
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала психологиню-фрилансерку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За даними слідства, жінка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала квартиру і записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевому ТЦК. Вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ.

Жінку затримали до її візиту в ТЦК. Слідство встановило, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування російських повітряних атак по енергооб’єктах Черкащини.

Крім Черкащини і Харківщини, фігурантка "засвітилась" у Краматорську Донецької області. При обшуках у затриманої виявлено смартфон із доказами контактів з фсб та набої до стрілецької зброї.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримала неповнолітнього агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у Харкові.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
