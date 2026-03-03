Намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині - СБУ затримала агентку фсб
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала психологиню-фрилансерку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині. Жінка також коригувала російські повітряні атаки по енергооб’єктах Черкащини.
Деталі
За даними слідства, жінка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала квартиру і записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевому ТЦК. Вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ.
Жінку затримали до її візиту в ТЦК. Слідство встановило, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування російських повітряних атак по енергооб’єктах Черкащини.
Крім Черкащини і Харківщини, фігурантка "засвітилась" у Краматорську Донецької області. При обшуках у затриманої виявлено смартфон із доказами контактів з фсб та набої до стрілецької зброї.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
