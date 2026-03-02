СБУ запобігла теракту в центрі Харкова та затримала 16-річного звербованого агента гру
Київ • УНН
СБУ запобігла теракту в Харкові, затримавши 16-річного агента російської розвідки, який готував вибух у багатоповерхівці. Підліток збирав вибуховий пристрій для дистанційного підриву поліцейського патруля.
Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла теракту в центрі Харкова. Правоохоронці затримали неповнолітнього агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у прифронтовому місті. Про це пише СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 16-річний фігурант самостійно збирав саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти у квартирі багатоповерхового будинку в центрі Харкова.
За задумом кураторів, після встановлення вибухівки мав бути здійснений фейковий виклик на лінію 102, щоб "заманити" поліцейський патруль до місця події. Після прибуття правоохоронців пристрій планували дистанційно підірвати.
СБУ завчасно викрила ці наміри та затримала підозрюваного в одному з готельних номерів, де він завершував виготовлення вибухового пристрою.
Слідством встановлено, що неповнолітнього жителя Одеси завербували через Telegram-канал, де він шукав "легкий заробіток". За інструкцією куратора з рф хлопець прибув до Харкова, отримав координати схрону та забрав 4 кг вибухівки, мобільний телефон і комплектуючі для виготовлення СВП.
Вибухівку він переніс до готелю, де за вказівками російського спецслужбіста збирав бомбу. Після завершення підготовки агент мав отримати адресу квартири та ключі, щоб встановити пристрій разом із телефоном для дистанційного підриву.
Під час обшуків у затриманого вилучено саморобний вибуховий пристрій та смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
