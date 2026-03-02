$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 2718 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 6982 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 5052 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 8596 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 12692 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 22254 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15349 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39449 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72501 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 66787 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
СБУ запобігла теракту в центрі Харкова та затримала 16-річного звербованого агента гру

Київ • УНН

 • 32 перегляди

СБУ запобігла теракту в Харкові, затримавши 16-річного агента російської розвідки, який готував вибух у багатоповерхівці. Підліток збирав вибуховий пристрій для дистанційного підриву поліцейського патруля.

СБУ запобігла теракту в центрі Харкова та затримала 16-річного звербованого агента гру

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла теракту в центрі Харкова. Правоохоронці затримали неповнолітнього агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у прифронтовому місті. Про це пише СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 16-річний фігурант самостійно збирав саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти у квартирі багатоповерхового будинку в центрі Харкова.

За задумом кураторів, після встановлення вибухівки мав бути здійснений фейковий виклик на лінію 102, щоб "заманити" поліцейський патруль до місця події. Після прибуття правоохоронців пристрій планували дистанційно підірвати.

СБУ завчасно викрила ці наміри та затримала підозрюваного в одному з готельних номерів, де він завершував виготовлення вибухового пристрою.

Слідством встановлено, що неповнолітнього жителя Одеси завербували через Telegram-канал, де він шукав "легкий заробіток". За інструкцією куратора з рф хлопець прибув до Харкова, отримав координати схрону та забрав 4 кг вибухівки, мобільний телефон і комплектуючі для виготовлення СВП.

Вибухівку він переніс до готелю, де за вказівками російського спецслужбіста збирав бомбу. Після завершення підготовки агент мав отримати адресу квартири та ключі, щоб встановити пристрій разом із телефоном для дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобний вибуховий пристрій та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела02.03.26, 12:43 • 3800 переглядiв

Андрій Тимощенков

Кримінал
російська пропаганда
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України
Одеса
Харків