СБУ предотвратила теракт в центре Харькова и задержала 16-летнего завербованного агента ГРУ
Киев • УНН
СБУ предотвратила теракт в Харькове, задержав 16-летнего агента российской разведки, который готовил взрыв в многоэтажке. Подросток собирал взрывное устройство для дистанционного подрыва полицейского патруля.
Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила теракт в центре Харькова. Правоохранители задержали несовершеннолетнего агента российской военной разведки, который готовил взрыв в прифронтовом городе. Об этом пишет СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 16-летний фигурант самостоятельно собирал самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить в квартире многоэтажного дома в центре Харькова.
По замыслу кураторов, после установки взрывчатки должен был быть осуществлен фейковый вызов на линию 102, чтобы "заманить" полицейский патруль к месту происшествия. По прибытии правоохранителей устройство планировали дистанционно подорвать.
СБУ заблаговременно разоблачила эти намерения и задержала подозреваемого в одном из гостиничных номеров, где он завершал изготовление взрывного устройства.
Следствием установлено, что несовершеннолетнего жителя Одессы завербовали через Telegram-канал, где он искал "легкий заработок". По инструкции куратора из рф парень прибыл в Харьков, получил координаты схрона и забрал 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и комплектующие для изготовления СВУ.
Взрывчатку он перенес в отель, где по указаниям российского спецслужбиста собирал бомбу. После завершения подготовки агент должен был получить адрес квартиры и ключи, чтобы установить устройство вместе с телефоном для дистанционного подрыва.
Во время обысков у задержанного изъято самодельное взрывное устройство и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
