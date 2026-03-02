$43.100.11
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБУ предотвратила теракт в центре Харькова и задержала 16-летнего завербованного агента ГРУ

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

СБУ предотвратила теракт в Харькове, задержав 16-летнего агента российской разведки, который готовил взрыв в многоэтажке. Подросток собирал взрывное устройство для дистанционного подрыва полицейского патруля.

СБУ предотвратила теракт в центре Харькова и задержала 16-летнего завербованного агента ГРУ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила теракт в центре Харькова. Правоохранители задержали несовершеннолетнего агента российской военной разведки, который готовил взрыв в прифронтовом городе. Об этом пишет СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 16-летний фигурант самостоятельно собирал самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить в квартире многоэтажного дома в центре Харькова.

По замыслу кураторов, после установки взрывчатки должен был быть осуществлен фейковый вызов на линию 102, чтобы "заманить" полицейский патруль к месту происшествия. По прибытии правоохранителей устройство планировали дистанционно подорвать.

СБУ заблаговременно разоблачила эти намерения и задержала подозреваемого в одном из гостиничных номеров, где он завершал изготовление взрывного устройства.

Следствием установлено, что несовершеннолетнего жителя Одессы завербовали через Telegram-канал, где он искал "легкий заработок". По инструкции куратора из рф парень прибыл в Харьков, получил координаты схрона и забрал 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и комплектующие для изготовления СВУ.

Взрывчатку он перенес в отель, где по указаниям российского спецслужбиста собирал бомбу. После завершения подготовки агент должен был получить адрес квартиры и ключи, чтобы установить устройство вместе с телефоном для дистанционного подрыва.

Во время обысков у задержанного изъято самодельное взрывное устройство и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в рф - источники02.03.26, 12:43 • 4018 просмотров

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Одесса
Харьков