Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве иностранец-агент рф готовил двойной теракт, он задержан - СБУ

Киев • УНН

 • 632 просмотра

СБУ задержала иностранца, который по заданию рф готовил двойной теракт в Киеве, заложив взрывчатку под автомобиль украинского военного и еще одну рядом. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве иностранец-агент рф готовил двойной теракт, он задержан - СБУ

Служба безопасности Украины задержала иностранца, который по заказу рф готовил двойной теракт в Киеве, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Киеве. Благодаря действиям на опережение задержан российский агент, который готовил сразу два взрыва в столице

- сообщили в СБУ.

Детали

По имеющейся информации СБУ, "сначала злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль украинского воина". "Далее террорист планировал дистанционно подорвать бомбу в момент подхода военного к машине. А после прибытия на место происшествия экстренных служб, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом", - указали в спецслужбе.

СБУ задержала фигуранта по месту жительства, когда он снаряжал СВУ мобильными телефонами для удаленной активации.

По материалам дела, "подготовкой теракта занимался завербованный рашистами разнорабочий из Южного Кавказа, который длительное время проживал в столице Украины". В поле зрения оккупантов он, как указано, попал, когда искал "быстрые заработки" в Телеграм-каналах.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что "по данным следствия, 42-летний гражданин Республики Армения много лет проживает в Киеве в квартире жены, однако не имеет постоянной работы и доходов. Через знакомого он получил предложение подработки и контакты якобы работодателя для работы на строительстве. На самом же деле это оказался представитель спецслужб рф, который предложил изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт. После получения нескольких тысяч гривен на карточку подозреваемый согласился на сотрудничество".

"После дистанционного вербовки иностранец получил от российского спецслужбиста инструкцию по изготовлению самодельных бомб из подручных средств. Соответствующие комплектующие для СВУ он заказывал через сайты, а после завершения синтеза химических компонентов поместил их в пищевой контейнер. Далее фигурант в темное время суток должен был прибыть на место припаркованного авто и заложить одну из взрывчаток под капот, другую – рядом", - рассказали в СБУ.

Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога23.02.26, 16:29 • 14301 просмотр

Во время обысков у задержанного, как сообщили в СБУ, "изъята самодельная бомба и составляющие для ее изготовления, мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с рф и боевые гранаты".

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту).

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме этого, по данным СБУ, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий иностранца за незаконное обращение с боевыми припасами и изготовление взрывного устройства.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

СБУ предотвратила теракт в центре Харькова и задержала 16-летнего завербованного агента ГРУ02.03.26, 16:56 • 3986 просмотров

Юлия Шрамко

