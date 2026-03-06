У Києві іноземець-агент рф готував подвійний теракт, його затримано - СБУ
СБУ затримала іноземця, який за завданням РФ готував подвійний теракт у Києві, заклавши вибухівку під авто українського військового та ще одну поруч. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення рф готував подвійний теракт у Києві, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.
Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту в Києві. Завдяки діям на випередження затримано російського агента, який готував одразу два вибухи у столиці
Деталі
За наявною інформацією СБУ, "спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна". "Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч", - вказали у спейслужбі.
СБУ затримала фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації.
За матеріалами справи, "підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України". У поле зору окупантів він, як вказано, потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що "за даними слідства, 42-річний громадянин Республіки Вірменія багато років мешкає у Києві в квартирі дружини, однак не має постійної роботи та доходів. Через знайомого він отримав пропозицію підробітку і контакти нібито роботодавця для роботи на будівництві. Насправді ж це виявився представник спецслужб рф, який запропонував виготовити саморобний вибуховий пристрій та виконати теракт. Після отримання кількох тисяч гривень картку підозрюваний погодився на співпрацю".
"Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів. Відповідні комплектуючі для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер. Далі фігурант у темну пору доби мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч", - розповіли у СБУ.
Під час обшуків у затриманого, як повідомили у СБУ, "вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з рф та бойові гранати".
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Крім цього, за даними СБУ, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
