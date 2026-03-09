СБУ ліквідувала масштабну схему виготовлення фальшивих посвідчень силових структур для ухилянтів

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке займалося серійним виробництвом та продажем підроблених документів, що імітували службові посвідчення правоохоронних органів. Організатором оборудки виявився колишній військовослужбовець, який залучив до незаконного бізнесу 18 спільників для створення розгалуженої мережі офісів по всій країні. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

За даними слідства, фігуранти побудували чітку ієрархічну структуру з розподілом обов’язків та використанням спеціальної оргтехніки для друку фальшивок. Основними клієнтами були особи, які намагалися уникнути мобілізації, використовуючи статус нібито співробітників СБУ чи інших воєнізованих формувань.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості замовлення

Під час комплексних заходів у Києві та інших регіонах правоохоронці провели обшуки в оселях та орендованих офісах учасників схеми. Було вилучено близько ста підроблених посвідчень, фіктивні накази, довідки, а також комп’ютерну техніку та бойові засоби ураження.

У Києві іноземець-агент рф готував подвійний теракт, його затримано - СБУ

Крім того, серед знайдених матеріалів виявили проросійські агітаційні листівки. Готову продукцію зловмисники розсилали поштою під виглядом звичайної поліграфії або передавали під час особистих зустрічей.

Організатору схеми вже повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Наразі він перебуває під вартою, а слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх 18 спільників.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.