У Києві викрили канал незаконного продажу зброї під виглядом СТО
Київ • УНН
Киянин організував збут зброї під прикриттям автосервісу. Правоохоронці вилучили тисячі набоїв, автомати та ракети, трьох фігурантів затримано.
У Києві правоохоронці викрили канал незаконного збуту зброї та боєприпасів, який діяв під прикриттям станції техобслуговування. Організатором виявився 50-річний місцевий житель. Під час обшуків у фігурантів вилучили значний арсенал — від автоматів і гранатометів до тисяч набоїв. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя викрито діяльність мешканця Києва, який організував нелегальний продаж озброєння
За даними слідства, 50-річний киянин облаштував за місцем проживання імпровізовану СТО. Під виглядом ремонту автомобілів він збував вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої.
Задокументовано продаж гранат різних типів, зокрема реактивної протитанкової гранати, підствольного гранатомета, понад 3,5 тис набоїв різного калібру, а також двох автоматів і ручного кулемета.
У ході розслідування встановлено ймовірну причетність до незаконної діяльності ще двох осіб. Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї, 3 гранатомети, близько 200 гранат і гранатометних пострілів, тротилову шашку, протитанкову керовану ракету, протипіхотну міну направленої дії та понад 8 тис. набоїв.
Усіх трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За клопотанням прокуратури, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Слідство встановлює джерела походження зброї та можливу причетність інших осіб.
Доповнення
Незаконний обіг зброї та боєприпасів залишається серйозною загрозою для безпеки держави. Упродовж 2025 року правоохоронці зареєстрували 8603 кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України. До суду скеровано обвинувальні акти у 4377 провадженнях.
За цей період із незаконного обігу вилучено значні обсяги озброєння: 1412 одиниць нарізної вогнепальної зброї, 419 — іншої вогнепальної, 43 — гладкоствольної, а також 186 гранатометів і реактивних систем, понад 667 тис. набоїв, майже 4,9 тис. гранат, 69 мін, 246 саморобних вибухових пристроїв та понад 2,6 тонни вибухових речовин.
СБУ ліквідувала масштабну схему виготовлення фальшивих посвідчень силових структур для ухилянтів09.03.26, 11:30 • 2286 переглядiв