У Києві викрили канал незаконного продажу зброї під виглядом СТО

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9190 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18441 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11852 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30412 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27092 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45120 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64586 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105541 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55736 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47327 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11866 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23365 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30412 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35464 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105541 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 450 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 712 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10242 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27245 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30951 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

У Києві викрили канал незаконного продажу зброї під виглядом СТО

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Киянин організував збут зброї під прикриттям автосервісу. Правоохоронці вилучили тисячі набоїв, автомати та ракети, трьох фігурантів затримано.

У Києві викрили канал незаконного продажу зброї під виглядом СТО

У Києві правоохоронці викрили канал незаконного збуту зброї та боєприпасів, який діяв під прикриттям станції техобслуговування. Організатором виявився 50-річний місцевий житель. Під час обшуків у фігурантів вилучили значний арсенал — від автоматів і гранатометів до тисяч набоїв. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя викрито діяльність мешканця Києва, який організував нелегальний продаж озброєння

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 50-річний киянин облаштував за місцем проживання імпровізовану СТО. Під виглядом ремонту автомобілів він збував вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої.

Задокументовано продаж гранат різних типів, зокрема реактивної протитанкової гранати, підствольного гранатомета, понад 3,5 тис набоїв різного калібру, а також двох автоматів і ручного кулемета.

У ході розслідування встановлено ймовірну причетність до незаконної діяльності ще двох осіб. Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї, 3 гранатомети, близько 200 гранат і гранатометних пострілів, тротилову шашку, протитанкову керовану ракету, протипіхотну міну направленої дії та понад 8 тис. набоїв.

Усіх трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За клопотанням прокуратури, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідство встановлює джерела походження зброї та можливу причетність інших осіб.

Доповнення

Незаконний обіг зброї та боєприпасів залишається серйозною загрозою для безпеки держави. Упродовж 2025 року правоохоронці зареєстрували 8603 кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 263 КК України. До суду скеровано обвинувальні акти у 4377 провадженнях.

За цей період із незаконного обігу вилучено значні обсяги озброєння: 1412 одиниць нарізної вогнепальної зброї, 419 — іншої вогнепальної, 43 — гладкоствольної, а також 186 гранатометів і реактивних систем, понад 667 тис. набоїв, майже 4,9 тис. гранат, 69 мін, 246 саморобних вибухових пристроїв та понад 2,6 тонни вибухових речовин.

СБУ ліквідувала масштабну схему виготовлення фальшивих посвідчень силових структур для ухилянтів09.03.26, 11:30 • 2286 переглядiв

Ольга Розгон

КиївКримінал
Обшук
Ручна граната
Генеральний прокурор (Україна)
Протипіхотна міна
Київ