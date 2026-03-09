У Чернівецькій та Хмельницькій областях викрили мережу підпільних АЗС - вилучено понад 62 тис. літрів пального
Київ • УНН
Правоохоронці припинили роботу трьох нелегальних заправок та вилучили 62 тисячі літрів пального. Продукцію сумнівної якості продавали за готівку.
У Чернівецькій та Хмельницькій областях правоохоронці викрили мережу підпільних АЗС, які продавали пальне сумнівної якості за готівку. Під час обшуків вилучено понад 62 тис. літрів бензину, дизелю та газу, а роботу трьох автозаправок припинено. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ викрили мережу нелегальних автозаправних станцій, через які реалізовували пальне сумнівної якості (ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України)
У межах досудового розслідування припинено роботу трьох АЗС: двох у Чернівецькій області та однієї у Хмельницькій. Із незаконного обігу вилучено понад 62 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.
Чернівецький район: пальне продавали з імпровізованої заправки. Тут діяли дві колонки з пістолетами, чотири резервуари та газова ємність. Під час обшуку вилучили понад 28 тис. літрів дизелю, бензину та газу.
Чернівці: функціонувала міні-АЗС із чотирма колонками та трьома резервуарами для зберігання пального. Вилучено понад 31 тис. літрів бензину, дизелю та газу.
Хмельницька область: нелегальну АЗС облаштували у нежитлових приміщеннях. Вилучено майже 3 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.
За даними слідства, пальне продавали за готівку та за цінами нижчими за ринкові, формуючи нелегальний сегмент торгівлі. Серед постійних клієнтів - фермерські господарства, транспортні компанії та підприємці.
Слідство триває: призначено ряд експертиз та встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконного продажу пального, а також канали його постачання.
