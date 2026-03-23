В Запорожье разоблачен масштабный наркобизнес по поставке кратома под видом чая матча

В Запорожье правоохранители разоблачили организованную группу, которая поставляла наркотическое средство кратом под видом чая матча. В ходе спецоперации изъято более тонны запрещенного вещества на сумму более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Запорожской области совместно с Департаментом по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и следователями Запорожского районного управления полиции разоблачили группу лиц, причастных к незаконному обороту наркотического средства - кратома - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организатором схемы является 40-летний житель Киева. Он наладил поставки оптовых партий "Mitragyna speciosa" (кратом), обеспечил их хранение, фасовку и дальнейший сбыт на территории Украины. Также фигурант отвечал за работу телеграм-канала, через который принимались заказы, согласовывались объемы и организовывалась пересылка наркотического средства почтовыми сервисами в разные регионы государства.

К противоправной деятельности он привлек еще трех человек. 38-летняя соорганизатор отвечала за фасовку и маскировку наркотического средства под легальную продукцию. Администрирование онлайн-заказов осуществляла 45-летняя жительница столицы, а 29-летний киевлянин выполнял функции фасовщика.

Злоумышленники действовали с соблюдением мер конспирации. Для хранения и фасовки оптовых партий (от 500 кг и более) они использовали арендованное нежилое помещение большой площади. В дальнейшем кратом, замаскированный под легальный товар, сбывали через логистические компании, а также поставляли в отдельные магазины, в частности в Запорожье.

16 марта оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД и при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Запорожья провели три санкционированных и два неотложных обыска по местам жительства фигурантов, их деятельности и в транспортных средствах.

В результате следственных действий изъято более 1100 кг кратома, автомобиль, восемь мобильных телефонов, электронные весы, ноутбук, вакууматор, упаковочные материалы, документация и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 10,5 млн гривен.

Все изъятое направлено на экспертные исследования.

Организатор преступной группы задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи уже сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщении о подозрении другим участникам группы.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают других лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

