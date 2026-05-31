Малайзия обвинила Норвегию в подрыве доверия после отмены ракетной сделки
Норвегия расторгла ракетную сделку с Малайзией на 2,8 млрд долларов из-за правил экспорта. Куала-Лумпур назвал это ударом по доверию и ищет замену.
Малайзия резко раскритиковала решение Норвегии отменить контракт на поставку ракетной системы морского удара стоимостью 2,8 млрд долларов, заявив, что этот шаг стал ударом по доверию к международным соглашениям. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин заявил, что дело выходит далеко за рамки двустороннего спора. По его словам, действия Осло ставят под сомнение надежность международных контрактов и стратегических партнерств.
Норвегия объяснила отмену сделки, заключенной еще в 2011 году, изменениями в правилах экспортного контроля. Новые ограничения предусматривают продажу отдельных видов вооружений только союзникам и ближайшим партнерам страны.
Куала-Лумпур ищет альтернативу
Выступая на форуме по безопасности «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре, Мохамед Халед заявил, что малые государства часто вынуждены расплачиваться за политические решения более сильных стран.
Это поднимает крайне тревожный вопрос о том, можно ли вообще доверять международным соглашениям и стратегическим партнерствам
По словам министра, Малайзия уже рассматривает альтернативные предложения по закупке ракетных систем. Накануне он сообщил, что американская сторона предложила Куала-Лумпуру замену норвежскому вооружению.
Критика Норвегии прозвучала на фоне стремления Малайзии поддерживать отношения сразу с несколькими центрами силы, в частности США, Китаем и Россией. Премьер-министр Анвар Ибрагим неоднократно подчеркивал необходимость защиты интересов стран Глобального Юга и соблюдения принципов международного права.
