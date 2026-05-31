Малайзия обвинила Норвегию в подрыве доверия после отмены ракетной сделки

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 47470 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 62670 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 37264 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 81984 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 99814 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 62115 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 63398 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 72572 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71667 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 72547 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
86%
745мм
Популярные новости
В Австрии тысячи людей перекрыли ключевую трассу в Альпах на восемь часовPhoto30 мая, 22:43 • 15308 просмотра
Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано - СырскийPhoto30 мая, 23:16 • 16539 просмотра
В Будапеште фанаты ПСЖ и Арсенала устроили массовую драку перед финалом ЛЧVideo30 мая, 23:50 • 4872 просмотра
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионовVideo02:12 • 14683 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 9796 просмотра
публикации
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 9928 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 47475 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 41741 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 48380 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 61286 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Рафаэль Гросси
Джон Хили
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская атомная электростанция
Китай
Сингапур
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 18620 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 39423 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 55365 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 59722 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 70157 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель

Малайзия обвинила Норвегию в подрыве доверия после отмены ракетной сделки

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Норвегия расторгла ракетную сделку с Малайзией на 2,8 млрд долларов из-за правил экспорта. Куала-Лумпур назвал это ударом по доверию и ищет замену.

Малайзия обвинила Норвегию в подрыве доверия после отмены ракетной сделки

Малайзия резко раскритиковала решение Норвегии отменить контракт на поставку ракетной системы морского удара стоимостью 2,8 млрд долларов, заявив, что этот шаг стал ударом по доверию к международным соглашениям. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин заявил, что дело выходит далеко за рамки двустороннего спора. По его словам, действия Осло ставят под сомнение надежность международных контрактов и стратегических партнерств.

Норвегия объяснила отмену сделки, заключенной еще в 2011 году, изменениями в правилах экспортного контроля. Новые ограничения предусматривают продажу отдельных видов вооружений только союзникам и ближайшим партнерам страны.

Куала-Лумпур ищет альтернативу

Выступая на форуме по безопасности «Шангри-Ла Диалог» в Сингапуре, Мохамед Халед заявил, что малые государства часто вынуждены расплачиваться за политические решения более сильных стран.

Это поднимает крайне тревожный вопрос о том, можно ли вообще доверять международным соглашениям и стратегическим партнерствам

– сказал он.

По словам министра, Малайзия уже рассматривает альтернативные предложения по закупке ракетных систем. Накануне он сообщил, что американская сторона предложила Куала-Лумпуру замену норвежскому вооружению.

Латвия и Нидерланды договорились об испытаниях дронов у границ рф и беларуси28.05.26, 01:15 • 3567 просмотров

Критика Норвегии прозвучала на фоне стремления Малайзии поддерживать отношения сразу с несколькими центрами силы, в частности США, Китаем и Россией. Премьер-министр Анвар Ибрагим неоднократно подчеркивал необходимость защиты интересов стран Глобального Юга и соблюдения принципов международного права.

Британия и Польша подписали оборонный договор из-за угрозы со стороны России27.05.26, 16:51 • 3061 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Техника
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Bloomberg News
Малайзия
Сингапур
Норвегия
Китай
Соединённые Штаты