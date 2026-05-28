Латвия и Нидерланды договорились об испытаниях дронов у границ рф и беларуси
Киев • УНН
Латвия и Нидерланды будут тестировать дроны на военном полигоне Селия. Соглашение предусматривает усиление присутствия союзников у границ рф и беларуси.
Латвия и Нидерланды подписали протокол о намерениях по использованию военного полигона "Селия" для учений, тренировок и испытаний беспилотников. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Соглашение подписали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр обороны Нидерландов во время международного Саммита дронов в Риге. По словам Силини, документ подтверждает намерение обеих стран углублять сотрудничество в сфере обороны и будет означать усиление военного присутствия союзников в Латвии.
Во время саммита министр вооруженных сил Великобритании Алистер Карнс заявил, что дроны кардинально меняют современную войну – от ближнего боя до ударов по тылу.
Если вы хотите мира и хотите, чтобы мир сохранялся, вам, к сожалению, нужно готовиться к войне
Заместитель секретаря СНБО Украины Давид Алоян подчеркнул, что Украина уже стала не только получателем помощи, но и партнером, который делится боевым опытом и технологическими решениями. Он отметил, что у Киева уже есть успешные результаты сотрудничества с Латвией, Нидерландами и Великобританией в сфере дронов.
Эвика Силиня также заявила, что Латвия, граничащая с россией и беларусью, нуждается в дополнительных возможностях для перехвата дронов. По ее словам, страна уже тратит на оборону почти 5% ВВП, а на развитие инноваций и новых технологий предусмотрено 10 млн евро.
