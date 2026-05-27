Европа начинает думать, что путин расширит войну за пределы Украины — WSJ

россия застряла на украинском поле боя и наносит массированные удары по Киеву. В европейских столицах растет опасение, что глава кремля владимир путин "попытается дальше перетасовать карты, расширив конфликт на Европу", сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

В последние недели, отмечает издание, "россия делала все более воинственные заявления против стран Балтии".

Претензии рф к Латвии и странам Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает" - Рютте

"Она угрожала бомбить "центры принятия решений" в Латвии, обвинив страну в размещении украинских операторов беспилотников, что латвийские власти отрицают", пишет издание. А "министерство обороны россии также публиковало адреса компаний, которые якобы работают над производством беспилотников с Украиной в восьми европейских странах, предупреждая о "непредсказуемых последствиях" и "резкой эскалации", если военная помощь Киеву не прекратится", указывает издание.

"Хотя опасения относительно того, что россия может расширить конфликт на Европу, не новы, последние события сделали их более насущными", отмечает издание. Несколько европейских чиновников по национальной безопасности предупредили, что "россия может попытаться проверить единство Организации Североатлантического договора, атаковав одну из балтийских стран, шведские и датские острова в Балтийском море или территорию альянса в Арктике".

"Ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась за последние 24 месяца, и мы видим растущую склонность российской стороны брать на себя большие оперативные риски в своих гибридных операциях, переходя также к кинетическим элементам, - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью. - Мы осознаем, что нам нужно сосредоточиться на усилении нашей способности сдерживать россиян и защищаться от них".

Недавние угрозы президента Трампа выйти из НАТО и его шаги по сокращению численности американских войск, развернутых в Европе, подорвали это сдерживание, замечает издание.

"Радикальнее, чем ожидали европейцы": Spiegel узнал о планах США по сокращению военного вклада в НАТО

Высокопоставленные европейские чиновники опасаются, что россия может увидеть "свободное место" в следующие 12 месяцев, на фоне того, как нефтяной шок от войны с Ираном создает дополнительные политические потрясения в Европе, поддерживая ультраправые партии, которые стремятся вернуться к покупке российской нефти и газа и прекратить помощь Украине - указывается в публикации.

"Мы знаем, что целью россии является угроза всей европейской архитектуре безопасности, поэтому есть все основания быть чрезвычайно бдительными, продолжать поддерживать Украину и, конечно, продолжать усилия по перевооружению Европы", – сказал Бенджамин Хаддад, министр Франции по делам Европы. В следующем году во Франции состоятся президентские выборы, на которых кандидат, более дружественный к россии, будет иметь большие шансы на победу, пишет издание.

Разведывательные и военные представители нескольких европейских стран сообщают, что "нет никаких признаков того, что россия фактически будет перемещать войска или оборудование для осуществления нападений на страны Балтии или другие места за пределами Украины в ближайшее время". Но, добавляют они, "путин столкнется с тяжелым выбором в ближайшие месяцы из-за простой арифметики истощения".

По оценкам западной разведки, "российские войска теряют почти 35 000 солдат в месяц, больше, чем кремль может набрать". "Продолжение войны в Украине в нынешнем темпе вскоре станет неприемлемым без обращения к принудительной мобилизации - чего россия не делала со времен одноразовой кампании по набору 300 000 военнослужащих в 2022 году. Такой шаг будет иметь огромные последствия как внутри, так и за пределами россии", - говорится в публикации.

"Если вы просто мобилизуетесь для этой войны, то вы подадите сигнал, что на самом деле вы не выигрываете эту войну, - сказала в интервью глава дипломатии ЕС Кая Каллас. - Поэтому наступает момент, когда им нужно эскалировать, чтобы оправдать мобилизацию. И это очень опасный момент. Конечно, никто не видит, что происходит в голове путина, но это может быть расчетом для движения вперед и изменения линейности этой войны".

"Текущий тупик в значительной степени обусловлен достижениями Украины - и россии - в войне с использованием беспилотников. То, что когда-то было линией фронта, теперь является огромной "килл-зоной"", - пишет издание.

Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт

"Нет никаких признаков того, что стратегическая цель путина - господство над всей Украиной и перераспределение баланса сил во всей Европе - была сокращена, несмотря на вызовы москвы на поле боя", замечает при этом издание. "россия, возможно, меняет свою тактику, но она не изменила своей стратегии и своих целей, и она не остановится сама по себе, - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца. - Ее империалистические и реваншистские стремления остаются".

Как указывает издание, "в официальном дискурсе россии, относительно примирительном в отношении США после избрания Трампа, ЕС, который сейчас обеспечивает большую часть поддержки Украины, фигурирует как неумолимый враг, который должен быть наказан или уничтожен".

"россия четко рассматривает Европейский Союз как угрозу своей системе управления, которая заключается в угнетении и страхе", - сказал в интервью комиссар ЕС по вопросам демократии, юстиции и верховенства права Майкл Макграт. - В конечном итоге, их цель - уничтожить Европейский Союз. И нам не следует питать никаких иллюзий на этот счет, потому что они не хотят большого, мощного и единого демократического блока на своем пороге".

Командующий НАТО прокомментировал сообщения о «разгроме» альянса украинскими дронщиками на учениях

Издание указывает, что в недавних военных учениях украинские дроновые группы быстро победили гораздо более крупные подразделения сил НАТО. "Проблема заключается в том, что российские войска имеют сопоставимый опыт и оборудование для беспилотников, и, вероятно, гораздо лучше выступят против европейских военных, чем против Украины, особенно если США не поспешат на помощь", пишет издание.

Чтобы начать такую эскалацию, россии сначала придется пополнить ряды своих военных. "Мобилизация, технически, абсолютно осуществима; их система мобилизации была исправлена. Но это также создаст серьезные внутренние проблемы и давление, которые затем могут привести к различным интересным направлениям. Это было бы рискованным решением для путина, - сказал Каупо Розин, директор Службы внешней разведки Эстонии. - Проблемы внутри россии начинают накапливаться: неудачи на поле боя, финансовая ситуация и глубокие удары Украины, которые влияют не только на экономику, а и на людей".

Йонсон, министр обороны Швеции, напомнил, что сотни тысяч российских мужчин бежали из страны после начала мобилизации осенью 2022 года, боясь быть брошенными в украинскую мясорубку. "В последний раз, когда путин проводил мобилизацию, произошел значительный отток мозгов, и мы также увидели, что популярность путина резко снизилась", – сказал он.

Нападение на НАТО было бы серьезной ошибкой, добавил Йонсон: "Мы очень решительно настроены сохранить каждый сантиметр территории союзников в безопасности".

"Идея выхода из тупика в Украине путем расширения войны на страны НАТО в Балтии может быть соблазнительной, но опасной для путина", сказал высокопоставленный немецкий законодатель Норберт Рёттген. "Это был бы огромный и дополнительный риск для путина, если после недостаточного успеха против Украины он просто добавит еще одного очень сильного противника в военном конфликте", – сказал Рёттген.

Однако путин известен тем, что идет на большие риски, добавил он: "Несмотря на мои сомнения, мы также должны учитывать, что путин ведет себя иррационально и эскалационно".

Министр обороны Германии: "В 2029 году россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО"