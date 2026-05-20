Претензии рф к Латвии и странам Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает" - Рютте

Российские претензии в отношении Латвии и стран Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает", заявил в среду Генсек НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос об эскалации риторики и угроз россии в отношении Латвии и стран Балтии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

россия постоянно заявляет, что Латвия и потенциально другие страны Балтии собираются дать Украине разрешение атаковать россию со своей территории с помощью беспилотников. Латвия и Украина неоднократно отвергали эти заявления как "ложь".

Российские претензии абсолютно абсурдны, и россия это знает - заявил Рютте.

Также Рютте ответил на вопрос о сегодняшнем инциденте в Литве.

Он отметил, что НАТО предложило "спокойный, решительный и пропорциональный ответ на эти вторжения беспилотников" в регионе.

"Если беспилотники идут из Украины, они там не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения россии, которое началось в 2022 году после, конечно, того, что они сделали в Крыму в 2014 году против Украины", - заявил Рютте.

Рютте также упомянул вчерашний инцидент с беспилотником в Эстонии.

Он указал, что в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии румынский F-16 сбил беспилотник над Эстонией.

"Это был украинский беспилотник, но его бы там не было, если бы не агрессия россии", – сказал он.

Рютте подчеркнул, что "противовоздушная оборона НАТО снова была эффективной".

Рютте также спросили больше деталей о вчерашнем инциденте в Эстонии и давили относительно того, почему НАТО не сбило другие беспилотники во время подобных вторжений над Румынией.

Он указал, что не может раскрыть больше, так как это остается "конфиденциальным", но он отдает должное реакции Румынии на вчерашний инцидент.

Он приветствовал реакцию НАТО, когда румынский истребитель F-16, размещенный в Литве, сбил беспилотник над Эстонией.

Затем он отказался комментировать, является ли использование истребителей лучшим способом борьбы с беспилотниками, пишет издание.

Финансирование для Украины

Рютте также спросили о его предложениях относительно того, чтобы европейские страны НАТО тратили 0,25% своего ВВП на помощь Украине.

Он заявил, что его роль заключается в том, чтобы "иногда предлагать смелые предложения, а иногда они не будут приняты – я не думаю, что это будет принято".

Рютте отметил, что существует "много сопротивления против этих фиксированных 0,25%", но он хотел бы обсуждения того, как Украина будет продолжать получать поддержку.

"Украина не может выжить без этого решающего потока американского снаряжения, промышленной продукции в Украину, включая противоракетные системы, противоракетные ракеты, перехватчики; это чрезвычайно важно", - подчеркнул Рютте.

Он сказал, что хочет, чтобы союзники были честными друг с другом и выяснили, как они могут разделить это бремя.

Военное присутствие США в Европе

Рютте также спросили о царящей путанице относительно планов США по их военному присутствию в Европе, включая решение вывести часть войск из Германии и Польши.

Как часто бывает, он на самом деле не ответил на вопрос прямо, вместо этого сказал о том, как "европейцы и канадцы массово увеличивают расходы на оборону", пишет издание.

Рютте указал, что "полностью согласен" с комментариями вице-президента США Джей Ди Вэнса от прошлого вечера о том, что "Европа должна играть большую роль" в НАТО и "взять на себя больше ответственности за конвенциональную оборону" континента.

"На этом фоне мы знаем, что произойдут корректировки. США должны больше ориентироваться, например, на Азию. Это будет происходить со временем структурированным образом", – сказал Рютте.

Он указал на вчерашние комментарии верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО Алексуса Гринкевича, который заявил, что изменения не повлияют на оборонные планы НАТО.

О переговорщике ЕС для переговоров с рф

Рютте спросили также о растущих спекуляциях относительно того, кто может быть переговорщиком ЕС с россией, если когда-либо состоятся прямые переговоры по прекращению войны в Украине, и в частности об итальянце Марио Драги как потенциальном кандидате.

Он отметил, что Драги является "близким личным другом", но отказался от комментариев.

"Я думаю, что сначала ЕС должен решить, какую роль он будет играть, какую он хочет играть, а затем, если ответ еще не найден, должны состояться дебаты относительно того, кто может играть эту роль, но я оставляю это за ЕС. Я думаю, что это действительно им решать, а не мне комментировать", - отметил Рютте.

