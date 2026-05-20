Претензии рф к Латвии и странам Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает" - Рютте

$44.150.0151.300.11
ukenru
Эксклюзив
14:02 • 2914 просмотра
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
14:00 • 7856 просмотра
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Эксклюзив
12:22 • 14919 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
12:11 • 14884 просмотра
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Эксклюзив
11:33 • 13584 просмотра
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
11:01 • 13186 просмотра
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
10:30 • 13666 просмотра
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
09:40 • 16577 просмотра
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП
20 мая, 08:09 • 14231 просмотра
Обыски в полиции: Генпрокурор заявил о разоблаченной схеме прикрытия "порноофисов", фигурируют топ-полицейские в 3 областях, водитель замглавы МВДPhotoVideo
20 мая, 06:33 • 16063 просмотра
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
41%
747мм
Популярные новости
Что празднуют 20 мая в Украине и мире20 мая, 06:04 • 6248 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф посетит россию - посланник путина20 мая, 06:59 • 10503 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги20 мая, 07:53 • 24502 просмотра
Минюст назвал обязательные документы для оформления наследства на жилье20 мая, 08:17 • 6818 просмотра
Куда поехать на выходные в Карпаты: топ-7 локаций для атмосферного отдыхаPhoto13:40 • 6784 просмотра
публикации
С 35 тысяч до 19: демографический кризис наглядно на примере Киева14:13 • 2978 просмотра
Куда поехать на выходные в Карпаты: топ-7 локаций для атмосферного отдыхаPhoto13:40 • 6976 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
12:22 • 14925 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги20 мая, 07:53 • 24583 просмотра
Шанс на 14-й трофей или сенсация во Львове: анонс финала Кубка Украины по футболуPhotoVideo19 мая, 18:56 • 34613 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 42004 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 83234 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 82685 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 106502 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 104485 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
FIM-92 Stinger
Шахед-136

Претензии рф к Латвии и странам Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает" - Рютте

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Марк Рютте назвал абсурдными претензии рф к странам Балтии и прокомментировал сбитие дрона над Эстонией истребителем НАТО. Он призвал Европу усилить собственную оборону.

Претензии рф к Латвии и странам Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает" - Рютте

Российские претензии в отношении Латвии и стран Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает", заявил в среду Генсек НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос об эскалации риторики и угроз россии в отношении Латвии и стран Балтии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

россия постоянно заявляет, что Латвия и потенциально другие страны Балтии собираются дать Украине разрешение атаковать россию со своей территории с помощью беспилотников. Латвия и Украина неоднократно отвергали эти заявления как "ложь".

ЦПД опроверг заявления рф о якобы подготовке Украиной ударов с территории Латвии19.05.26, 18:30 • 2682 просмотра

Российские претензии абсолютно абсурдны, и россия это знает

- заявил Рютте.

Также Рютте ответил на вопрос о сегодняшнем инциденте в Литве.

В Литве из-за угрозы дрона поднимали истребители НАТО и закрывали небо над аэропортом Вильнюса20.05.26, 11:56 • 2420 просмотров

Он отметил, что НАТО предложило "спокойный, решительный и пропорциональный ответ на эти вторжения беспилотников" в регионе.

"Если беспилотники идут из Украины, они там не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения россии, которое началось в 2022 году после, конечно, того, что они сделали в Крыму в 2014 году против Украины", - заявил Рютте.

Рютте также упомянул вчерашний инцидент с беспилотником в Эстонии.

Он указал, что в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии румынский F-16 сбил беспилотник над Эстонией.

НАТО расследует инцидент с дроном в Эстонии и заявляет о готовности реагировать на воздушные угрозы19.05.26, 18:30 • 2650 просмотров

"Это был украинский беспилотник, но его бы там не было, если бы не агрессия россии", – сказал он.

Рютте подчеркнул, что "противовоздушная оборона НАТО снова была эффективной".

Рютте также спросили больше деталей о вчерашнем инциденте в Эстонии и давили относительно того, почему НАТО не сбило другие беспилотники во время подобных вторжений над Румынией.

Он указал, что не может раскрыть больше, так как это остается "конфиденциальным", но он отдает должное реакции Румынии на вчерашний инцидент.

Он приветствовал реакцию НАТО, когда румынский истребитель F-16, размещенный в Литве, сбил беспилотник над Эстонией.

Затем он отказался комментировать, является ли использование истребителей лучшим способом борьбы с беспилотниками, пишет издание.

Финансирование для Украины

Рютте также спросили о его предложениях относительно того, чтобы европейские страны НАТО тратили 0,25% своего ВВП на помощь Украине.

Рютте предлагает странам НАТО выделять 0,25 процента ВВП для Украины14.05.26, 06:31 • 4451 просмотр

Он заявил, что его роль заключается в том, чтобы "иногда предлагать смелые предложения, а иногда они не будут приняты – я не думаю, что это будет принято".

Рютте отметил, что существует "много сопротивления против этих фиксированных 0,25%", но он хотел бы обсуждения того, как Украина будет продолжать получать поддержку.

"Украина не может выжить без этого решающего потока американского снаряжения, промышленной продукции в Украину, включая противоракетные системы, противоракетные ракеты, перехватчики; это чрезвычайно важно", - подчеркнул Рютте.

Он сказал, что хочет, чтобы союзники были честными друг с другом и выяснили, как они могут разделить это бремя.

Военное присутствие США в Европе

Рютте также спросили о царящей путанице относительно планов США по их военному присутствию в Европе, включая решение вывести часть войск из Германии и Польши.

Как часто бывает, он на самом деле не ответил на вопрос прямо, вместо этого сказал о том, как "европейцы и канадцы массово увеличивают расходы на оборону", пишет издание.

Рютте указал, что "полностью согласен" с комментариями вице-президента США Джей Ди Вэнса от прошлого вечера о том, что "Европа должна играть большую роль" в НАТО и "взять на себя больше ответственности за конвенциональную оборону" континента.

Вэнс опроверг вывод войск США из Европы20.05.26, 02:13 • 12871 просмотр

"На этом фоне мы знаем, что произойдут корректировки. США должны больше ориентироваться, например, на Азию. Это будет происходить со временем структурированным образом", – сказал Рютте.

Он указал на вчерашние комментарии верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО Алексуса Гринкевича, который заявил, что изменения не повлияют на оборонные планы НАТО.

Командующий НАТО подтвердил вывод 5 тысяч американских военных из Европы19.05.26, 20:00 • 14190 просмотров

О переговорщике ЕС для переговоров с рф

Рютте спросили также о растущих спекуляциях относительно того, кто может быть переговорщиком ЕС с россией, если когда-либо состоятся прямые переговоры по прекращению войны в Украине, и в частности об итальянце Марио Драги как потенциальном кандидате.

ЕС выбирает единого переговорщика для завершения войны в Украине: среди кандидатов - Каллас, Меркель и Драги18.05.26, 16:55 • 3990 просмотров

Он отметил, что Драги является "близким личным другом", но отказался от комментариев.

"Я думаю, что сначала ЕС должен решить, какую роль он будет играть, какую он хочет играть, а затем, если ответ еще не найден, должны состояться дебаты относительно того, кто может играть эту роль, но я оставляю это за ЕС. Я думаю, что это действительно им решать, а не мне комментировать", - отметил Рютте.

НАТО готовит миссию в Ормузском проливе и новую помощь для Украины - Рютте20.05.26, 17:14 • 1118 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Марк Рютте
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Литва
Румыния
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
F-16 Fighting Falcon