НАТО готовит миссию в Ормузском проливе и новую помощь для Украины - Рютте

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Марк Рютте заявил о миссии НАТО в Ормузском проливе из-за угрозы экономике. Также союзники обсуждают выделение 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники неофициально обсуждают возможную роль военного альянса в Ормузском проливе на фоне растущих экономических опасений из-за блокировки этого водного пути. Отдельно он упомянул и о российско-украинской войне, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Говоря о ситуации в Ормузском проливе, Рютте отметил, что это неофициальные обсуждения, но ситуация постоянно меняется.

Генсек НАТО добавил, что он постоянно задумывается над тем, "может ли Альянс сыграть положительную роль".

Союзники уже давно заявляют, что не хотят вмешиваться, пока не прекратятся боевые действия, но длительное закрытие пролива негативно сказывается на экономике стран из-за стремительного роста цен на энергоносители, говорится в публикации.

Также союзники обсуждают пути продолжения финансовой поддержки Украины, что становится все сложнее после того, как США прекратили оказывать помощь.

Рютте отметил, что предложил выделять на нужды Украины 0,25 % валового внутреннего продукта стран-союзников - это давнее предложение стран восточного фланга НАТО. В то же время он заметил, что эта идея вряд ли найдет достаточную поддержку и была призвана, прежде всего, для того, чтобы начать дискуссию, говорится в публикации Bloomberg.

Напомним

НАТО обсуждает возможность запуска миссии для сопровождения и защиты кораблей в Ормузском проливе, если водный путь будет оставаться заблокированным до начала июля.

Евгений Устименко

