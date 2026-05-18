Главная
ЕС выбирает единого переговорщика для завершения войны в Украине: среди кандидатов - Каллас, Меркель и Драги

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

ЕС планирует назначить спецпредставителя для мирных переговоров между Украиной и рф. Среди главных кандидатов рассматривают Каю Каллас и Марио Драги.

Европа оказалась под все более сильным давлением из-за необходимости самостоятельно взять на себя часть переговорного процесса по войне россии против Украины. На фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа все больше концентрируется на кризисе вокруг Ирана, в ЕС начали активно обсуждать возможность назначения отдельного специального представителя для мирных переговоров между Киевом и москвой. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

По данным издания, как Украина, так и россия якобы соглашаются с тем, что Европа должна иметь одного представителя на переговорах, а не действовать через "коллективные форматы" или группы дипломатов.

В ЕС заговорили о собственном "мирном переговорщике"

Politico отмечает, что вопрос об отдельном европейском переговорщике стал особенно актуальным после того, как США фактически переключили значительную часть дипломатических ресурсов на Ближний Восток и кризис вокруг Ирана.

Сначала Вашингтон начал постепенно сворачивать финансовую поддержку Украины. Теперь Европе, вероятно, придется брать на себя еще и ведущую роль в переговорах

 - пишет издание.

В то же время главный вопрос заключается в том, кто именно может представлять Европу в потенциальных переговорах.

Каллас, Меркель, Стубб и Драги - кого обсуждают в Европе

Одной из наиболее очевидных кандидатур Politico называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Она ранее выступала категорически против любых прямых переговоров с россией, однако в последнее время уже допускает возможность создания отдельного переговорного формата.

На прошлой неделе Каллас даже намекнула на собственную готовность к такой роли.

Я думаю, что смогла бы увидеть ловушки, которые россия пытается расставить

- сказала она журналистам.

Впрочем, трое европейских дипломатов заявили Politico, что жесткая антироссийская позиция Каллас практически гарантированно вызовет негативную реакцию кремля.

Среди других возможных кандидатов издание называет:

  • бывшую канцлерку Германии Ангелу Меркель, которая имеет опыт переговоров с путиным и Зеленским, но в то же время ассоциируется с неудачными попытками предыдущего урегулирования;
    • президента Финляндии Александра Стубба, который имеет репутацию сильного дипломата, однако членство Финляндии в НАТО может стать проблемой для москвы;
      • бывшего премьера Италии Марио Драги, которого считают компромиссной фигурой без откровенно пророссийской или слишком жесткой позиции.

        В Киеве высмеяли идею путина относительно Шредера

        Politico также пишет, что предложение владимира путина по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера сразу отвергли.

        Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, по информации издания, пошутил, что тогда россия могла бы предложить еще и "пророссийских актеров" Стивена Сигала или Жерара Депардье.

        ЕС может сделать ставку на нейтральную страну

        По данным Politico, в Киеве часть собеседников считает, что будущий переговорщик должен иметь поддержку Евросоюза, но не представлять сам ЕС напрямую, поскольку путин "глубоко не доверяет" блоку.

        В этом контексте обсуждаются кандидатуры министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде или главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, который поддерживает контакты как с Западом, так и с россией.

        Главная проблема - не москва, а сама Европа

        Politico делает вывод, что главной преградой для появления единого европейского переговорщика может стать не позиция россии или Украины, а неспособность самих европейских государств договориться между собой.

        Самая большая проблема в выборе переговорщика - это не путин или Зеленский, а неспособность европейцев достичь внутреннего согласия

        - отмечает издание.

        Напомним

        Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил, что российские атаки против Украины противоречат их заявлениям о мире. Он также раскритиковал призывы привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к мирным переговорам.

        Андрей Тимощенков

