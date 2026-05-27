Британия и Польша подписали оборонный договор из-за угрозы со стороны России
Киев • УНН
Кир Стармер и Дональд Туск заключили соглашение о совместной обороне и кибербезопасности. Документ предусматривает быструю взаимную поддержку в случае нападения России.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали польско-британский договор об обороне и безопасности на фоне растущих угроз со стороны россии. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Соглашение сосредоточено на вопросах обороны и безопасности, включая взаимную поддержку и совместные учения, военные закупки, противовоздушную оборону, кибербезопасность и более широкую безопасность инфраструктуры.
В правительстве Великобритании заявили, что это будет включать совместное использование беспилотных систем для усиления восточного фланга НАТО и ускоренное сотрудничество в борьбе со злонамеренной дезинформацией.
Выступая сегодня утром на брифинге для журналистов перед отъездом в Великобританию, Туск предположил, что договор выйдет за рамки предыдущих соглашений, заключенных в 2017 и 2023 годах, и будет включать положения о взаимной помощи в сфере безопасности вне рамок статьи 5 НАТО.
Туск утверждал, что двусторонний договор будет означать, что Польша сможет рассчитывать на быстрый двусторонний ответ Великобритании до того, как решение будет принято всеми 32 членами НАТО в случае конфликта.
