Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о начале борьбы с так называемым «теневым флотом» российских нефтяных танкеров, используемых для обхода международных санкций. По его словам, 44 европейские государства одобрили этот план на заседании Европейского политического сообщества, которое накануне состоялось в Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в четверг, говорится, что совместный «призыв к действию», направленный на уничтожение флота из примерно 600 судов. По мнению западных стран именно такое количество кораблей используется москвой для транспортировки примерно 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

Правительство Великобритании также объявило о введении санкций в отношении 11 танкеров, которые, по его мнению, используются для перевозки российской нефти.

«Вместе с нашими европейскими партнерами мы дали четкий сигнал тем, кто поддерживает попытки Путина обойти санкции: мы не позволим теневому флоту России и грязным деньгам, которые он генерирует, свободно течь через европейские воды и подвергать риску нашу безопасность», - заявил Стармер.

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В заявлении Великобритании говорится, что флот нефтяных танкеров используется для финансирования российской военной машины в Украине. Некоторые из судов, как отмечается, также служат российскими станциями прослушивания и перевозят оружие в Россию.

Дополнение

Издание сообщает, что 8 из 11 танкеров, которые попали под санкции Британии, принадлежат российскому государственному танкерному бизнесу ПАО «Совкомфлот», а три других - «имеют признаки судов теневого флота».