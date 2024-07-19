Мировые санкции заставляют Россию прибегать к рискованным схемам импорта нефти. Впрочем, поскольку москва постепенно адаптируется, международные партнеры Украины должны усилить ограничения. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

россия также применяет новые методы обхода санкций в нефтяной торговле, используя санкционные танкеры "Совкомфлота" для перевозок - рассказал Ермак.

По его словам, Танкер Oxis получил 1 миллион баррелей нефти Urals от санкционного танкера в Оманском заливе.

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Это усложняет международный контроль, но также свидетельствует об эффективности санкций, заставляя Россию прибегать к сложным и рискованным схемам экспорта нефти. Рост рисков и расходов означают проблемы для их секторов - пояснил руководитель ОП.

В то же время он подчеркнул, что международные партнеры Украины должны усилить санкционное давление на Россию.

Напомним

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