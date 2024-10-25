ЕС готовится ужесточить санкции против рф, опасаясь действий Трампа - Reuters

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Европейские дипломаты разрабатывают план усиления санкций против России из-за возможного возвращения Трампа на пост президента США. Новые ограничения будут включать контроль поставок, санкции в отношении нефти и СПГ.

Европейские дипломаты готовятся подкрепить санкции против россии, ожидая, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции москвы, со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переговоры между официальными лицами и послами ЕС, как указано, сосредоточены на нескольких инициативах, которые "позволят обеспечить сохранение европейских санкций в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит тактику".

Возможные шаги, как сообщается со ссылкой на источники, включают "всеобъемлющие" положения для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для россии, и более широкие ограничения на поставки нефти.

Несколько стран, как отмечается, обсуждают усиление "неправильной маркировки" продукции, предназначенной для россии, стремясь к более точным описаниям. Страны Балтии, граничащие с россией, давно жалуются, что экспортеры злоупотребляют таможенными кодексами ЕС.

ЕС, как указано, хочет расширить использование "пункта о запрете на поставки в россию" в следующем пакете санкций.

Это обяжет дочерние компании компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт определенных товаров в россию, включая товары двойного назначения для военных целей, а также боеприпасы и огнестрельное оружие.

Несколько государств-членов работают над идеей "всеобъемлющего" пункта, применяемого либо к товарам для поля боя, либо к более широкому спектру запрещенного экспорта, заявили три дипломата ЕС.

Этот пункт позволит таможенникам задерживать грузы, если пункт назначения представляется нелогичным, например, пересечение россии для достижения стран Центральной Азии.

Ожидается, что в санкционный список ЕС будет добавлено не менее 45 судов, поскольку западные союзники G7 стремятся ужесточить потолок цен на российскую нефть, сообщил один источник.

Западные страны также начинают давить на страны, в которых зарегистрированы танкеры, сообщили источники.

россия нарастила мощность теневого нефтяного флота на около 70% за год, несмотря на санкции Запада - FT14 октября 2024, 08:59 • 15829 просмотров

Несколько стран, а также Европейская комиссия намерены еще больше ограничить импорт других энергоносителей в Европу из россии, включая импорт сжиженного природного газа (СПГ), который увеличился в последние месяцы.

Бельгия, Франция и другие страны обратились к Еврокомиссии с просьбой предложить способы улучшения отслеживания российского СПГ в блоке.

Также ведутся обсуждения об изменении требования о том, что замораживание активов российского центрального банка, крупнейшая отдельная западная санкция против москвы, должно возобновляться европейскими столицами каждые шесть месяцев, сообщили источники.

Подготовка ведется в ожидании изменения позиции Вашингтона в случае переизбрания Трампа.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, которые имеют широкие полномочия по наказанию за нарушение санкций во всем мире, прежде всего обеспечивают соблюдение правил.

Сейчас ЕС пытается найти собственные средства для усиления правоприменения и усиления своих ограничений в отношении россии.

Том Китинг из аналитического центра Royal United Services Institute сказал, что европейские политики готовили "автономные европейские санкции, рассматривая возможность президентства Трампа", но им придется усилить их выполнение.

Представитель кампании Трампа сказал, что "слабая повестка дня президента Джо Байдена ... вдохновила наших противников, привела к войне в Украине", критикуя кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис как "опасно либеральную", не изложив своей позиции по санкциям.

Во время последнего президентства Трампа Соединенные Штаты отменили международное соглашение с Ираном по его ядерной программе и в одностороннем порядке возобновили санкции, оставив Европу в затруднительном положении. Теперь европейские чиновники опасаются, что подобный поворот в отношении россии может подорвать усилия Запада по изоляции москвы, сказали двое из источников издания.

Европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсуждать новые ограничения, прежде чем Польша возьмет на себя шестимесячное ротационное председательство в ЕС.

Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС и тянет с санкциями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал шквал критики за встречу с российским диктатором владимиром путиным в москве, которую Будапешт представил как "миротворческую миссию".

ЕС планирует возобновить дискуссии о санкциях против рф после председательства Венгрии - Politico21 октября 2024, 06:13 • 24767 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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