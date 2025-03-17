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Торговая война Трампа обрушит мировую экономику: прогноз ОЭСР

Киев • УНН

 • 15682 просмотра

ОЭСР прогнозирует замедление глобального роста из-за пошлин Трампа. Больше всего пострадает Мексика, а американцы потеряют более $1600 в год.

Торговая война Трампа обрушит мировую экономику: прогноз ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупреждает, что эскалация торговой войны, начатая новым президентом США, скорее всего, навредит мировому росту.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

В своем промежуточном прогнозном отчете, опубликованном в понедельник, ОЭСР предупредила, что торговая война Дональда Трампа уже наносит "значительный ущерб" мировой экономике. Глобальный рост замедлится в этом и следующем году. Инфляция будет сильнее, чем ожидалось ранее.

Глобальный рост замедлится с 3,2% в прошлом году до 3,1% и 3% в 2025 и 2026 годах соответственно. Инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось ранее. Высшие торговые барьеры будут способствовать устойчивой инфляции.

- говорится в промежуточном прогнозе ОЭСР

Примеры негативного влияния

Учитывая меры, которые Трамп уже принял официальными, больше всего пострадает Мексика, которая войдет в рецессию с 2025 года и сократит свой валовой внутренний продукт (ВВП) на 1,3 %, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем ожидала ОЭСР в декабре 2024 года.

Прогнозы роста Канады также были снижены: в отчете говорится о мизерном росте активности на 0,7% как в 2025, так и в 2026 годах, что является следствием коррекции прогноза на 1,3 пункта.

Рост ВВП США замедлится с 2,8 процента в прошлом году до 2,2 процента в этом году и 1,6 процента в 2026 году, заявили в ОЭСР. Кроме того, рост в США в этом году будет на 0,2 процентного пункта медленнее, чем ранее ожидалось ОЭСР.

Американские потребители испытают сильный удар, что эквивалентно сокращению реального чистого имеющегося дохода на домохозяйство более чем на 1600 долларов США. Процентные ставки придется повысить на целый процентный пункт

Комментарий экономиста

Очевидно, что неопределенность торговли и неопределенность экономической политики наносят значительный ущерб. Потребительская уверенность упала во многих странах, в частности в Канаде, Мексике, США и некоторых других.

- сказал Financial Times главный экономист ОЭСР Альваро Перейра.

В ОЭСР призвали президента США (не называя его имени), уменьшить торговую напряженность и пошлины, которые он уже ввел, а также сделать свою политику более предсказуемой в пользу глобальной экономики.

Напомним

Дональд Трамп объявил о повышении пошлины на канадскую сталь и алюминий до 50% в ответ на увеличенный на 25% тариф Онтарио на электроэнергию.

ЕС запускает контрмеры против США из-за пошлин на сталь и алюминий.

Евросоюз отреагировал на пошлины США на сталь и алюминий, опубликовав список товаров, которых коснутся пошлины. В нем мясо, птица, алкоголь, жевательная резинка и женские неглиже.

Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на европейские вина, если ЕС не отменит 50% пошлину на виски из США.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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