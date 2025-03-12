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ЄС запускає контрзаходи проти США через мита на сталь та алюміній

Київ • УНН

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Єврокомісія планує запровадити контрзаходи щодо імпорту з США у відповідь на нові мита. Загальна сума контрзаходів може сягнути 26 мільярдів євро.

ЄС запускає контрзаходи проти США через мита на сталь та алюміній

У відповідь на запровадження нових невиправданих мит США на імпорт сталі та алюмінію з ЄС Єврокомісія запровадила швидкі та пропорційні контрзаходи щодо імпорту США до ЄС, повідомили у євроінституції у середу, пише УНН.

Деталі

"Єврокомісія висловлює жаль з приводу рішення США запровадити такі мита, вважаючи їх невиправданими, руйнівними для трансатлантичної торгівлі та шкідливими для бізнесу та споживачів, що часто призводить до підвищення цін", - ідеться у заяві.

Відповідь Єврокомісії, як вказано, ретельно вивірена на основі двоетапного підходу:

  1. По-перше, Єврокомісія дозволить припинити дію чинних контрзаходів проти США від 2018 і 2020 років до 1 квітня. Ці контрзаходи спрямовані на цілу низку продуктів США, що є реакцією на економічну шкоду, завдану 8 мільярдам євро експорту сталі та алюмінію з ЄС.
    1. По-друге, у відповідь на нові мита США, які впливають на експорт ЄС на суму понад 18 мільярдів євро, Єврокомісія пропонує пакет нових контрзаходів щодо експорту США. Вони набудуть чинності в середині квітня після консультацій з державами-членами та зацікавленими сторонами.

      Таким чином, як зазначається, загалом контрзаходи ЄС можуть застосовуватися до експорту товарів із США на суму до 26 мільярдів євро, що відповідає економічним масштабам мит США.

      "Водночас ЄС готовий працювати з адміністрацією США, щоб знайти рішення шляхом переговорів. Вищезазначені заходи можуть бути скасовані в будь-який час, якщо таке рішення буде знайдено", - сказано у заяві.

      Двотижневі консультації із зацікавленими сторонами триватимуть до 26 березня. На основі зібраних даних Єврокомісія завершить свою пропозицію щодо контрзаходів і проконсультується з державами-членами в межах так званого процесу комітології. Після завершення цього процесу Єврокомісія прагне прийняти правовий акт, що вводить контрзаходи, до середини квітня.

      Нагадаємо

      25-відсоткові мита президента США Дональда Трампа на імпорт сталі та алюмінію набули чинності 12 березня.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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