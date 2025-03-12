ЕС запускает контрмеры против США из-за пошлин на сталь и алюминий
Киев • УНН
Еврокомиссия планирует ввести контрмеры в отношении импорта из США в ответ на новые пошлины. Общая сумма контрмер может достичь 26 миллиардов евро.
В ответ на введение новых неоправданных пошлин США на импорт стали и алюминия из ЕС Еврокомиссия ввела быстрые и пропорциональные контрмеры в отношении импорта США в ЕС, сообщили в евроинституте в среду, пишет УНН.
Детали
"Еврокомиссия выражает сожаление по поводу решения США ввести такие пошлины, считая их неоправданными, разрушительными для трансатлантической торговли и вредными для бизнеса и потребителей, что часто приводит к повышению цен", - говорится в заявлении.
Ответ Еврокомиссии, как указано, тщательно выверен на основе двухэтапного подхода:
- Во-первых, Еврокомиссия позволит приостановить действие действующих контрмер против США от 2018 и 2020 годов до 1 апреля. Эти контрмеры направлены на целый ряд продуктов США, что является реакцией на экономический ущерб, нанесенный 8 миллиардам евро экспорта стали и алюминия из ЕС.
- Во-вторых, в ответ на новые пошлины США, которые влияют на экспорт ЕС на сумму более 18 миллиардов евро, Еврокомиссия предлагает пакет новых контрмер в отношении экспорта США. Они вступят в силу в середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.
Таким образом, как отмечается, в целом контрмеры ЕС могут применяться к экспорту товаров из США на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическим масштабам пошлин США.
"В то же время ЕС готов работать с администрацией США, чтобы найти решение путем переговоров. Вышеупомянутые меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено", - сказано в заявлении.
Двухнедельные консультации с заинтересованными сторонами продлятся до 26 марта. На основе собранных данных Еврокомиссия завершит свое предложение по контрмерам и проконсультируется с государствами-членами в рамках так называемого процесса комитологии. После завершения этого процесса Еврокомиссия стремится принять правовой акт, вводящий контрмеры, до середины апреля.
Напомним
25-процентные пошлины президента США Дональда Трампа на импорт стали и алюминия вступили в силу 12 марта.