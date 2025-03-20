ЕС откладывает пошлины в отношении США до середины апреля для пересмотра контрмер

Европейский союз отложил введение пошлин на американские товары в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, до середины апреля 2025 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации СМИ, Европейская комиссия предложила 1 апреля снова ввести пошлины 2018 года на американские товары на сумму 4,5 млрд евро (4,9 млрд долларов США), а затем 13 апреля ввести пошлины на американские товары еще на 18 млрд евро.

В настоящее время мы рассматриваем возможность согласования сроков двух наборов контрмер ЕС, чтобы мы могли консультироваться с государствами-членами по обоим спискам одновременно, и это также дало бы нам дополнительное время для переговоров с нашими американскими партнерами - заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович на слушаниях в Европейском парламенте в четверг.

Впоследствии комиссия подтвердила, что все контрмеры ЕС вступят в силу в середине апреля.

Шефчович сообщил, что на данный момент ему удалось добиться ограниченного прогресса в переговорах с американскими коллегами, например, относительно его предложения обсудить снижение импортных пошлин на промышленные товары.

Я не думаю, что США думают в этом направлении - сказал он, добавив, что приоритетом для них, вероятно, является привлечение инвестиций и реиндустриализация.

"И сейчас они считают, что лучший способ сделать это - через тарифную политику. Я надеюсь, что однажды мы дойдем до этого обсуждения, но сейчас мы явно не дошли до этого", - сказал он.

Задержка принятия ответных мер может позволить внести некоторые коррективы в перечень товаров из США, подпадающих под санкции.

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