ЄС планує масштабні закупівлі у США на сотні мільярдів доларів для енергетичної та технологічної безпеки

Європейський Союз до 2028 року має намір закупити у США нафту та продукти ядерної енергетики на суму близько 750 мільярдів доларів. Також ЄС виділить щонайменше 40 мільярдів доларів на чипи для штучного інтелекту. Крім енергетичних та технологічних угод, ЄС скасовуватиме мита на промислові товари США. Про це заявив головний переговорник ЄС із США Марош Шефчович, передає УНН.

Деталі

За його словами, ЄС і США "планують тісно співпрацювати для захисту економік від надлишкових потужностей у сталеливарному та алюмінієвому секторах". На практиці це означає спільну роботу над митними квотами для забезпечення стабільності поставок у критично важливих галузях.

З нашого боку, Комісія вживає конкретних кроків для скасування мит на всі промислові товари США та розширення доступу до ринку для морепродуктів і сільськогосподарської продукції США - зазначив він.

ЄС також планує зміцнити енергетичну безпеку, закуповуючи американський СПГ, нафту та продукти ядерної енергетики.

ЄС також зміцнить свою енергетичну безпеку, закуповуючи американський СПГ, нафту та продукти ядерної енергетики на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року - повідомив Шефчович.

Крім того, блок розширює можливості у сфері штучного інтелекту, забезпечивши стабільні постачання чипів зі США для європейських обчислювальних центрів.

Наші компанії прогнозують 600 мільярдів доларів нових інвестицій ЄС у стратегічні сектори США до 2028 року - додав єврокомісар.

Крім економічних та технологічних угод, планується також збільшення оборонних закупівель у США для посилення оперативної сумісності в рамках НАТО.

