ЄС планує масштабні закупівлі у США на сотні мільярдів доларів для енергетичної та технологічної безпеки

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 2086 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 5240 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 13272 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 8568 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 15583 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 38656 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 47708 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 50972 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 75142 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 183285 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 13258 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 56666 перегляди
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідкиPhoto21 серпня, 05:43 • 7384 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 40607 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 45761 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 2086 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 13272 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 46033 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 94471 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 183285 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 54796 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 50240 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 49976 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 77724 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 93081 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Лікарські засоби
Пістолет
Нафта

ЄС планує масштабні закупівлі у США на сотні мільярдів доларів для енергетичної та технологічної безпеки

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Європейський Союз планує закупити у США нафту та ядерні продукти на $750 млрд до 2028 року, а також виділить $40 млрд на чипи для ШІ. ЄС скасує мита на промислові товари США та збільшить оборонні закупівлі.

ЄС планує масштабні закупівлі у США на сотні мільярдів доларів для енергетичної та технологічної безпеки

Європейський Союз до 2028 року має намір закупити у США нафту та продукти ядерної енергетики на суму близько 750 мільярдів доларів. Також ЄС виділить щонайменше 40 мільярдів доларів на чипи для штучного інтелекту. Крім енергетичних та технологічних угод, ЄС скасовуватиме мита на промислові товари США. Про це заявив головний переговорник ЄС із США Марош Шефчович, передає УНН.

Деталі

За його словами, ЄС і США "планують тісно співпрацювати для захисту економік від надлишкових потужностей у сталеливарному та алюмінієвому секторах". На практиці це означає спільну роботу над митними квотами для забезпечення стабільності поставок у критично важливих галузях.

З нашого боку, Комісія вживає конкретних кроків для скасування мит на всі промислові товари США та розширення доступу до ринку для морепродуктів і сільськогосподарської продукції США

- зазначив він.

ЄС також планує зміцнити енергетичну безпеку, закуповуючи американський СПГ, нафту та продукти ядерної енергетики.

ЄС також зміцнить свою енергетичну безпеку, закуповуючи американський СПГ, нафту та продукти ядерної енергетики на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року

- повідомив Шефчович.

Крім того, блок розширює можливості у сфері штучного інтелекту, забезпечивши стабільні постачання чипів зі США для європейських обчислювальних центрів.

Наші компанії прогнозують 600 мільярдів доларів нових інвестицій ЄС у стратегічні сектори США до 2028 року

- додав єврокомісар.

Крім економічних та технологічних угод, планується також збільшення оборонних закупівель у США для посилення оперативної сумісності в рамках НАТО.

30% мита Трампа "практично заборонять" торгівлю між ЄС та США - єврокомісар14.07.25, 16:58 • 5757 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Нафта
Марош Шефчович
Пентагон
The Washington Post
НАТО
Балтійське море
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина