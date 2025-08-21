ЕС планирует масштабные закупки у США на сотни миллиардов долларов для энергетической и технологической безопасности
Европейский Союз планирует закупить у США нефть и ядерные продукты на $750 млрд до 2028 года, а также выделит $40 млрд на чипы для ИИ. ЕС отменит пошлины на промышленные товары США и увеличит оборонные закупки.
Европейский Союз до 2028 года намерен закупить у США нефть и продукты ядерной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов. Также ЕС выделит не менее 40 миллиардов долларов на чипы для искусственного интеллекта. Кроме энергетических и технологических соглашений, ЕС будет отменять пошлины на промышленные товары США. Об этом заявил главный переговорщик ЕС с США Марош Шефчович, передает УНН.
Детали
По его словам, ЕС и США "планируют тесно сотрудничать для защиты экономик от избыточных мощностей в сталелитейном и алюминиевом секторах". На практике это означает совместную работу над таможенными квотами для обеспечения стабильности поставок в критически важных отраслях.
С нашей стороны, Комиссия предпринимает конкретные шаги для отмены пошлин на все промышленные товары США и расширения доступа к рынку для морепродуктов и сельскохозяйственной продукции США
ЕС также планирует укрепить энергетическую безопасность, закупая американский СПГ, нефть и продукты ядерной энергетики.
Кроме того, блок расширяет возможности в сфере искусственного интеллекта, обеспечив стабильные поставки чипов из США для европейских вычислительных центров.
Кроме того, блок расширяет возможности в сфере искусственного интеллекта, обеспечив стабильные поставки чипов из США для европейских вычислительных центров.
Наши компании прогнозируют 600 миллиардов долларов новых инвестиций ЕС в стратегические секторы США до 2028 года
Кроме экономических и технологических соглашений, планируется также увеличение оборонных закупок у США для усиления оперативной совместимости в рамках НАТО.
