30% пошлины Трампа "практически запретят" торговлю между ЕС и США – еврокомиссар

Угроза президента США Дональда Трампа ввести 30% пошлины на европейские товары "практически запретит" трансатлантическую торговлю. Об этом заявил главный переговорщик ЕС с США Марош Шефчович, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Прибыв на переговоры с европейскими министрами в Брюссель, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович заявил, что пошлины в размере 30% и выше будут иметь огромные последствия, делая "практически невозможным" продолжение текущей трансатлантической торговли, объем которой составляет 4,4 млрд евро (3,8 млрд фунтов).

Выразив разочарование, он сказал, что его команда на переговорах считала, что была близка к заключению соглашения. "Мы чувствовали, что очень близки к соглашению", - сказал он, добавив, что обе стороны вели переговоры о принципиальном соглашении - о черновиках соглашения - в течение четырех недель до резкого заявления Трампа на выходных.

Издание отмечает, что ЕС будет в растерянности, размышляя о том, как вести торговые переговоры после угрозы Трампа ввести 30% пошлину.

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Президент США заявил в субботу, что импорт из ЕС с 1 августа будет облагаться 30%-й пошлиной, что подорвало оптимизм европейцев, которые считали, что переговоры о 10% пошлине почти завершены.

В ответ на последний срок, установленный Трампом, ЕС решил отложить введение ответных пошлин на американские товары на сумму 21 млрд евро, которые должны были вступить в силу в полночь понедельника, до 1 августа.

Министры также обсудят планы нового раунда ответных мер, направленных на 72 млрд евро американского импорта в ЕС.

Продолжим работать над достижением соглашения, но готовы к контрмерам: в ЕС отреагировали на 30% пошлины от Трампа

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, который будет председательствовать на переговорах, заявил, что Европа не хочет торговой войны с США, которая была бы "разрушительной" для обеих сторон. "Мы не хотим эскалации, но, с другой стороны, нам также необходимо проявить силу", - сказал он.

Франция призвала к ускорению подготовки контрмер и заявила, что ЕС должен быть готов применить свой непроверенный "инструмент против принуждения" — закон о введении карательных мер в отношении страны, которая, как считается, использует торговлю как оружие.

Германия, придерживаясь иного тона, призвала к "прагматичному" ответу, тогда как Италия предостерегла от торговой войны. Страны Центральной и Восточной Европы также обеспокоены тем, что контрмеры могут спровоцировать прекращение военной поддержки США в Европе.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ЕС необходимо избегать эскалации, сославшись на "геоэкономические вызовы" и "вопросы, которые нам предстоит решать вместе с США, например, фентанил".