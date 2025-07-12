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Продолжим работать над достижением соглашения, но готовы к контрмерам: в ЕС отреагировали на 30% пошлины от Трампа

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Европейский Союз продолжит переговоры с США по торговому соглашению до 1 августа, но готов к пропорциональным контрмерам. Это ответ на заявление президента США о введении 30% пошлины на экспорт ЕС, что повредит бизнесу и потребителям.

Продолжим работать над достижением соглашения, но готовы к контрмерам: в ЕС отреагировали на 30% пошлины от Трампа

Европейский Союз продолжит работать над достижением торгового соглашения с США до 1 августа, но в то же время готов к пропорциональным контрмерам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на заявление президента США о введении 30% пошлины на экспорт ЕС, передает УНН.

Детали

Глава Еврокомиссии заявила, что 30% тариф на экспорт ЕС нанесет ущерб бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.

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Мы продолжим работать над достижением соглашения до 1 августа. В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер

- резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним

Как сообщил Трамп в соцсетях, товары, импортируемые как из Европейского Союза, так и из Мексики, столкнутся с 30% таможенной ставкой США с 1 августа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Мексика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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