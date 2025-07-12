Продовжимо працювати над досягненням угоди, але готові до контрзаходів: в ЄС відреагували на 30% мита від Трампа
Київ • УНН
Європейський Союз продовжить переговори зі США щодо торговельної угоди до 1 серпня, але готовий до пропорційних контрзаходів. Це відповідь на заяву президента США про запровадження 30% мита на експорт ЄС, що зашкодить бізнесу та споживачам.
Європейський союз продовжить працювати над досягненням торговельної угоди з США до 1 серпня, але водночас - готовий до пропорційних контрзаходів. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відповідь на заяву президента США про запровадження 30% мита на експорт ЄС, передає УНН.
Деталі
Голова Єврокомісії заявила, що 30% тариф на експорт ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики.
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Ми продовжимо працювати над досягненням угоди до 1 серпня. Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів
Нагадаємо
Як повідомив Трамп у соцмережах, товари, імпортовані як з Європейського Союзу, так і з Мексики, зіткнуться з 30% митною ставкою США з 1 серпня.