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The Washington Post
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ЄС і Китай досягли угоди щодо обмеження імпорту китайських гібридних авто

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

ЄС і Китай досягли спільного розуміння щодо обмеження експорту китайських гібридів до Європи. Також погоджено зниження мит і спрощення експорту рідкісноземельних матеріалів.

ЄС і Китай досягли угоди щодо обмеження імпорту китайських гібридних авто

Китай і Європейський Союз досягли домовленості, яка може скоротити китайський експорт гібридних автомобілів до ЄС більш ніж наполовину, заявив у п’ятницю єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович після переговорів у Пекіні, спрямованих на скорочення стрімко зростаючого торговельного дефіциту ЄС із Китаєм. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Шефчовича, досягнуте "спільне розуміння" дасть змогу "стримати" експорт китайських гібридних автомобілів і підзаряджуваних гібридів до ЄС. Це скоротить імпорт на кілька мільйонів автомобілів протягом чотирьох років. Після дводенних переговорів він не надав подробиць щодо механізму реалізації домовленості.

На тлі цієї новини акції європейських автовиробників, які протягом останніх двох років стабільно падали через американські мита та стрімке зростання китайського експорту, загалом зросли.

Домовленостям передували тримісячні переговори між Шефчовичем і китайськими посадовцями, зокрема міністром торгівлі Ван Веньтао. Вони стали черговим етапом багаторічних суперечок між Пекіном і Брюсселем через стрімке зростання китайського експорту, зокрема автомобілів.

Лідери ЄС обговорять результати переговорів на початку саміту в Брюсселі наступного четверга. Вони мають визначити, чи означає ця угода початок збалансування торговельного дефіциту ЄС із Китаєм, який зріс до понад 1 млрд євро (1,12 млрд доларів) на день.

Голова торговельного комітету Європейського парламенту заявив, що гібридна угода має поширитися й на інші сектори, і що ЄС також повинен ефективніше застосовувати заходи торговельного захисту.

За словами Шефчовича, сторони також досягли домовленостей щодо зниження китайських імпортних мит на деякі товари з ЄС загальною вартістю близько 4 млрд євро, зокрема автомобільні запчастини, оливкову олію та взуття. Крім того, вони домовилися спростити процедуру видачі Китаєм експортних ліцензій на рідкісноземельні елементи та постійні магніти.

ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних авто задля уникнення торговельної війни17.09.26, 15:58 • 5512 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвітАвто
Марош Шефчович
Ван Вентao
Європейський парламент
Reuters
Європейський Союз
Брюссель
Китай