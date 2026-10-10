ЕС и Китай достигли соглашения об ограничении импорта китайских гибридных автомобилей

Китай и Европейский союз достигли договорённости, которая может сократить китайский экспорт гибридных автомобилей в ЕС более чем наполовину, заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович после переговоров в Пекине, направленных на сокращение стремительно растущего торгового дефицита ЕС с Китаем. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Шефчовича, достигнутое «общее понимание» позволит «сдержать» экспорт китайских гибридных автомобилей и подключаемых гибридов в ЕС. Это сократит импорт на несколько миллионов автомобилей в течение четырёх лет. После двухдневных переговоров он не предоставил подробностей относительно механизма реализации договорённости.

На фоне этой новости акции европейских автопроизводителей, которые в течение последних двух лет стабильно падали из-за американских пошлин и стремительного роста китайского экспорта, в целом выросли.

Договорённостям предшествовали трёхмесячные переговоры между Шефчовичем и китайскими чиновниками, в частности министром торговли Ван Вэньтао. Они стали очередным этапом многолетних споров между Пекином и Брюсселем из-за стремительного роста китайского экспорта, в частности автомобилей.

Лидеры ЕС обсудят результаты переговоров в начале саммита в Брюсселе в следующий четверг. Они должны определить, означает ли это соглашение начало выравнивания торгового дефицита ЕС с Китаем, который вырос до более чем 1 млрд евро (1,12 млрд долларов) в день.

Председатель комитета Европейского парламента по международной торговле заявил, что гибридное соглашение должно распространиться и на другие сектора, а ЕС также должен эффективнее применять меры торговой защиты.

По словам Шефчовича, стороны также достигли договорённостей о снижении китайских импортных пошлин на некоторые товары из ЕС общей стоимостью около 4 млрд евро, в частности автомобильные запчасти, оливковое масло и обувь. Кроме того, они договорились упростить процедуру выдачи Китаем экспортных лицензий на редкоземельные элементы и постоянные магниты.

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