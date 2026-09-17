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Техника

ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей во избежание торговой войны

Киев • УНН

 • 3520 просмотра

Брюссель призвал Пекин добровольно ограничить экспорт гибридов до 15% рынка ЕС. В противном случае блок может ввести собственные ограничения.

ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей во избежание торговой войны

Европейский союз обратился к Китаю с просьбой добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей в рамках усилий по предотвращению торговой войны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Брюссель стремится к тому, чтобы Пекин ограничил продажи китайских гибридных автомобилей примерно на уровне 15 процентов рынка ЕС, отмечает издание со ссылкой на осведомлённые источники.

Если они не ограничат свой экспорт на наш рынок, это сделаем мы, цитирует FT неназванного чиновника ЕС. Это попытка остановить деиндустриализацию. Мы должны действовать. Речь идёт об управляемой торговле.

Если они не ограничат свой экспорт на наш рынок, это сделаем мы. Это попытка остановить деиндустриализацию. Мы должны действовать. Речь идёт об управляемой торговле

- заявили в ЕС.

Согласно материалу, ЕС также попросил Китай ограничить экспорт других товаров, в частности химической продукции, и одновременно нарастить закупки европейских товаров.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что блок использует все имеющиеся инструменты для сокращения торгового дефицита с Китаем, который она назвала неустойчивым.

В речи перед Европейским парламентом она отметила, что дефицит торговли товарами ЕС с Китаем, который в прошлом году достиг 360,6 миллиарда евро (413,4 миллиарда долларов) и вырос на 9 процентов в первые шесть месяцев этого года, достиг критической отметки, а Европа уже переживает второй китайский шок из-за деиндустриализации.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, возглавляющий переговоры с Китаем по преодолению торгового разрыва, заявил, что стремится добиться ощутимых результатов к октябрю и, как ожидается, посетит Китай в начале следующего месяца.

В ЕС утверждают, что всплеск китайского экспорта, включая химикаты, аккумуляторы и автомобили, вызван избытком производственных мощностей. Пекин отвергает эту критику, заявляя, что обеспокоенность экономическими дисбалансами и избыточными мощностями является протекционизмом, направленным на сдерживание Китая.

Mercedes-Benz пригрозил закрыть завод в Германии и перенести производство05.09.26, 22:25 • 23504 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости МираАвто
Марош Шефчович
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Reuters
Европейский Союз
Китай
Урсула фон дер Ляйен