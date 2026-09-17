ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних авто задля уникнення торговельної війни

Європейський Союз звернувся до Китаю з проханням добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів у межах зусиль із запобігання торговельній війні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як зазначає видання,Брюссель прагне, щоб Пекін обмежив продажі китайських гібридних машин приблизно на рівні 15 відсотків від ринку ЄС, зазначає видання з посиланням на обізнані джерела.

Якщо вони не обмежать свій експорт на наш ринок, це зробимо ми, цитує FT неназваного посадовця ЄС. Це спроба зупинити деіндустріалізацію. Ми мусимо діяти. Ідеться про керовану торгівлю.

Якщо вони не обмежать свій експорт на наш ринок, це зробимо ми. Це спроба зупинити деіндустріалізацію. Ми мусимо діяти. Ідеться про керовану торгівлю - заявили у ЄС.

Згідно з матеріалом, ЄС також попросив Китай обмежити експорт інших товарів, зокрема хімічної продукції, та водночас наростити закупівлю європейських товарів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що блок використає всі наявні інструменти для скорочення торговельного дефіциту з Китаєм, який вона назвала нестійким.

У промові перед Європейським парламентом вона зазначила, що дефіцит торгівлі товарами ЄС із Китаєм, який торік сягнув 360,6 мільярда євро (413,4 мільярда доларів) і зростав на 9 відсотків у перші шість місяців цього року, досяг критичної межі, а Європа вже переживає другий китайський шок через деіндустріалізацію.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, який очолює переговори з Китаєм щодо подолання торговельного розриву, заявив, що прагне відчутних результатів до жовтня, і, як очікується, відвідає Китай на початку наступного місяця.

У ЄС стверджують, що сплеск китайського експорту, включно з хімікатами, акумуляторами та автомобілями, спричинений надлишком виробничих потужностей. Пекін відкидає цю критику, заявляючи, що занепокоєння щодо економічних дисбалансів та надлишкових потужностей є протекціонізмом, спрямованим на стримування Китаю.

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