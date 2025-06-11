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Велика Британія, Іспанія та ЄС досягли "історичної угоди" щодо Гібралтару

Київ • УНН

 • 2704 перегляди

Велика Британія та ЄС досягли угоди щодо Гібралтару, що дозволить уникнути обтяжливого контролю на кордоні. Угода підтримує економіку Гібралтару та захищає суверенітет Великої Британії.

Велика Британія, Іспанія та ЄС досягли "історичної угоди" щодо Гібралтару

Угода була досягнута на зустрічі цієї середи в Брюсселі, між міністрами закордонних справ Великої Британії та Іспанії Девідом Ламмі та Хосе Мануелем Альбаресом, а також комісаром Марошем Шефчовичем.

Сторони сподіваються, що угода принесе користь усім і принесе правову визначеність та спокій людям.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Велика Британія та ЄС досягли угоди в суперечці щодо британської заморської території Гібралтар. На підписанні угоди в Брюсселі  були присутні міністри закордонних справ Великої Британії та Іспанії Девід Ламмі та Хосе Мануель Альбарес, а також європейський комісаро Марош Шефчович і головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо.

Як пояснюється, угода затверджує практичні рішення по уникненню обтяжливого контролю та тривалих затримок на кордоні, що у  протилежному випадку коштувало б "сотні мільйонів щорічно". У цьому сенсі глава британської дипломатії пояснив, що угода підтримує економіку Гібралтару і також захищає британський суверенітет:

Всі сторони погодилися з пунктом, який уточнює, що остаточний договір не впливає на британський суверенітет над територією.

-пише ВВС.

Ламмі наголосив, що угода вирішує "останнє велике питання Brexit"; у цьому сенсі вказується, що контроль за переміщенням товарів і людей між Іспанією та Гібралтаром буде на зовсім іншому рівні.

Також, згідно з угодою, британські військові об'єкти на Гібралтарі матимуть повну оперативну автономію. Слід зазначити, що еропорт території управляється Міністерством оборони Британії та містить базу британських військово-повітряних сил.

Окремо зазначимо, що чинна угода все ще потребує ратифікації.

Як прокоментували нову угоду щодо Гібралтару в Іспанії та у ЄС

Міністерство закордонних справ Іспанії заявило про "остаточну політичну угоду", яка встановлює основу для "фундаментальних аспектів майбутньої Угоди між Європейським Союзом та Сполученим Королівством щодо Гібралтару".

Нове рішення "приносе користь усім і принесе правову визначеність та спокій людям і підприємствам у регіоні", – наголосив у прес-релізі комісар ЄС Марош Шефчович.

Довідка

Гібралтар — це невелика британська заморська територія, розташована на південному краю Піренейського півострова, в районі протоки, що з'єднує Середземне море з Атлантичним океаном.

Майже 15 000 людей, переважно іспанці, щодня перетинають кордон, щоб працювати на цій британській території з населенням близько 34 000 осіб.

Іспанія вже традиційно претендує на цю територію понад 300 років. Гібралтар з його знаменитою "Гібралтарською скелею" перейшов до Великої Британії за Утрехтським договором 1713 року. Англійський флот завоював цю територію в 1704 році під час війни за іспанську спадщину. 

Велика Британія вийшла з Європейського Союзу у 2020 році, залишивши відносини між Гібралтаром – історично важливою британською військовою базою – та європейським блоком невирішеними.

Наприкінці 2020 року Мадрид і Лондон в останню хвилину досягли рамкової угоди про збереження свободи пересування людей і товарів через кордон між Іспанією та Гібралтаром.

Просування щодо підписання остаточної угоди відбувалося повільно.

Нагадаємо

Європейський Союз додав Монако до списку країн, які він вважає такими, що мають високий ризик відмивання грошей. Європейська комісія виключила з цього списку Гібралтар. росію ж в оновленого списку знову оминули.

Гібралтар звинуватив Іспанію у "грубому порушенні суверенітету"03.02.23, 19:56 • 838869 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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