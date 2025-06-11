Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
16:32 • 10810 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
13:57 • 30986 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 47641 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 52610 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 65093 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 81209 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 140497 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 68340 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 89337 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 62932 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
77%
747мм
Популярные новости

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

11 июня, 08:51 • 144204 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

11 июня, 09:53 • 55227 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 104241 просмотра

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

15:05 • 26629 просмотра

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 34758 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 34804 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11 июня, 11:05 • 104286 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 140497 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 335623 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 304773 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

15:50 • 16762 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 57885 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 66623 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 91729 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 72044 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Великобритания и ЕС достигли соглашения по Гибралтару, что позволит избежать обременительного контроля на границе. Соглашение поддерживает экономику Гибралтара и защищает суверенитет Великобритании.

Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

Соглашение было достигнуто на встрече в эту среду в Брюсселе между министрами иностранных дел Великобритании и Испании Дэвидом Лэмми и Хосе Мануэлем Альбаресом, а также комиссаром Марошем Шефчовичем.

Стороны надеются, что соглашение принесет пользу всем и принесет правовую определенность и спокойствие людям.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Великобритания и ЕС достигли соглашения в споре о британской заморской территории Гибралтар. На подписании соглашения в Брюсселе присутствовали министры иностранных дел Великобритании и Испании Дэвид Лэмми и Хосе Мануэль Альбарес, а также европейский комиссар Марош Шефчович и главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Как поясняется, соглашение утверждает практические решения по избежанию обременительного контроля и длительных задержек на границе, что в противном случае стоило бы "сотни миллионов ежегодно". В этом смысле глава британской дипломатии пояснил, что соглашение поддерживает экономику Гибралтара и также защищает британский суверенитет:

Все стороны согласились с пунктом, который уточняет, что окончательный договор не влияет на британский суверенитет над территорией.

-пишет BBC.

Лэмми подчеркнул, что соглашение решает "последний большой вопрос Brexit"; в этом смысле указывается, что контроль за перемещением товаров и людей между Испанией и Гибралтаром будет на совсем другом уровне.

Также, согласно соглашению, британские военные объекты на Гибралтаре будут иметь полную оперативную автономию. Следует отметить, что аэропорт территории управляется Министерством обороны Британии и содержит базу британских военно-воздушных сил.

Отдельно отметим, что действующее соглашение все еще нуждается в ратификации.

Как прокомментировали новое соглашение по Гибралтару в Испании и в ЕС

Министерство иностранных дел Испании заявило об "окончательном политическом соглашении", которое устанавливает основу для "фундаментальных аспектов будущего Соглашения между Европейским Союзом и Соединенным Королевством по Гибралтару".

Новое решение "приносит пользу всем и принесет правовую определенность и спокойствие людям и предприятиям в регионе", – подчеркнул в пресс-релизе комиссар ЕС Марош Шефчович.

Справка

Гибралтар - это небольшая британская заморская территория, расположенная на южном краю Пиренейского полуострова, в районе пролива, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном.

Почти 15 000 человек, преимущественно испанцы, ежедневно пересекают границу, чтобы работать на этой британской территории с населением около 34 000 человек.

Испания уже традиционно претендует на эту территорию более 300 лет. Гибралтар с его знаменитой "Гибралтарской скалой" перешел к Великобритании по Утрехтскому договору 1713 года. Английский флот завоевал эту территорию в 1704 году во время войны за испанское наследство.

Великобритания вышла из Европейского Союза в 2020 году, оставив отношения между Гибралтаром – исторически важной британской военной базой – и европейским блоком нерешенными.

В конце 2020 года Мадрид и Лондон в последнюю минуту достигли рамочного соглашения о сохранении свободы передвижения людей и товаров через границу между Испанией и Гибралтаром.

Продвижение по подписанию окончательного соглашения происходило медленно.

Напомним

Европейский Союз добавил Монако в список стран, которые он считает имеющими высокий риск отмывания денег. Европейская комиссия исключила из этого списка Гибралтар. Россию же в обновленном списке снова обошли.

Гибралтар обвинил Испанию в "грубом нарушении суверенитета"03.02.23, 19:56 • 838868 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Дэвид Лэмми
Марош Шефчович
Европейский Союз
Великобритания
Испания
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9