Великобритания, Испания и ЕС достигли "исторического соглашения" по Гибралтару

Соглашение было достигнуто на встрече в эту среду в Брюсселе между министрами иностранных дел Великобритании и Испании Дэвидом Лэмми и Хосе Мануэлем Альбаресом, а также комиссаром Марошем Шефчовичем.

Стороны надеются, что соглашение принесет пользу всем и принесет правовую определенность и спокойствие людям.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Великобритания и ЕС достигли соглашения в споре о британской заморской территории Гибралтар. На подписании соглашения в Брюсселе присутствовали министры иностранных дел Великобритании и Испании Дэвид Лэмми и Хосе Мануэль Альбарес, а также европейский комиссар Марош Шефчович и главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Как поясняется, соглашение утверждает практические решения по избежанию обременительного контроля и длительных задержек на границе, что в противном случае стоило бы "сотни миллионов ежегодно". В этом смысле глава британской дипломатии пояснил, что соглашение поддерживает экономику Гибралтара и также защищает британский суверенитет:

Все стороны согласились с пунктом, который уточняет, что окончательный договор не влияет на британский суверенитет над территорией. -пишет BBC.

Лэмми подчеркнул, что соглашение решает "последний большой вопрос Brexit"; в этом смысле указывается, что контроль за перемещением товаров и людей между Испанией и Гибралтаром будет на совсем другом уровне.

Также, согласно соглашению, британские военные объекты на Гибралтаре будут иметь полную оперативную автономию. Следует отметить, что аэропорт территории управляется Министерством обороны Британии и содержит базу британских военно-воздушных сил.

Отдельно отметим, что действующее соглашение все еще нуждается в ратификации.

Как прокомментировали новое соглашение по Гибралтару в Испании и в ЕС

Министерство иностранных дел Испании заявило об "окончательном политическом соглашении", которое устанавливает основу для "фундаментальных аспектов будущего Соглашения между Европейским Союзом и Соединенным Королевством по Гибралтару".

Новое решение "приносит пользу всем и принесет правовую определенность и спокойствие людям и предприятиям в регионе", – подчеркнул в пресс-релизе комиссар ЕС Марош Шефчович.

Справка

Гибралтар - это небольшая британская заморская территория, расположенная на южном краю Пиренейского полуострова, в районе пролива, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном.

Почти 15 000 человек, преимущественно испанцы, ежедневно пересекают границу, чтобы работать на этой британской территории с населением около 34 000 человек.

Испания уже традиционно претендует на эту территорию более 300 лет. Гибралтар с его знаменитой "Гибралтарской скалой" перешел к Великобритании по Утрехтскому договору 1713 года. Английский флот завоевал эту территорию в 1704 году во время войны за испанское наследство.

Великобритания вышла из Европейского Союза в 2020 году, оставив отношения между Гибралтаром – исторически важной британской военной базой – и европейским блоком нерешенными.

В конце 2020 года Мадрид и Лондон в последнюю минуту достигли рамочного соглашения о сохранении свободы передвижения людей и товаров через границу между Испанией и Гибралтаром.

Продвижение по подписанию окончательного соглашения происходило медленно.

Напомним

Европейский Союз добавил Монако в список стран, которые он считает имеющими высокий риск отмывания денег. Европейская комиссия исключила из этого списка Гибралтар. Россию же в обновленном списке снова обошли.

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