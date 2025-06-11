Європейський Союз додав Монако до списку країн, які він вважає такими, що мають високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. Європейська комісія оновила перелік високоризикових країн, втім, знову не взявши до уваги росію. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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Надбагате середземноморське князівство в оновленому антирейтингу опинилося поруч із такими країнами, як Сирія, М'янма та Буркіна-Фасо.

Європейська комісія також додала Венесуелу до чорного списку юрисдикцій високого ризику, виключивши при цьому Об'єднані Арабські Емірати та Гібралтар. росію ж в оновленого списку знову оминули.

Рішення було опубліковано майже після тижневої затримки на тлі зростаючих спекуляцій щодо ухвал виконавчого органу ЄС. Адже питання ранжування країн за цією ознакою є дуже політично делікатним.

Минулого року Європарламент, який, як і Рада, відхилив першу спробу виключити ОАЕ з переліку. Довкола цього рішення точилися палкі дискусії за зачиненими дверима.

Законодавці також тиснули на виконавчу комісію ЄС, щоб вона включила росію до списку, оскільки глобальний наглядовий орган FATF не зміг внести москву до чорного списку минулого року через опір альянсу БРІКС, до складу якого входить рф.

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Минулого тижня чеський законодавець від Європейської народної партії Людек Нідермаєр закликав Єврокомісію серйозно розглянути можливість внесення рф до чорного списку.

Та виконавча комісія ЄС загалом погоджується з FATF, заснованою в 1989 році країнами "Великої сімки", тому вона включила Монако до списку країн, які мають недоліки в боротьбі з відмиванням грошей, і не ухвалила рішень щодо рф.

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