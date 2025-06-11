Европейский союз добавил Монако в список стран, которые он считает имеющими высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Европейская комиссия обновила перечень стран высокого риска, впрочем, снова обойдя сторонй россию. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Сверхбогатое средиземноморское княжество в обновленном антирейтинге оказалось рядом с такими странами, как Сирия, Мьянма и Буркина-Фасо.

Европейская комиссия также добавила Венесуэлу в черный список юрисдикций высокого риска, исключив при этом Объединенные Арабские Эмираты и Гибралтар. россию же в обновленном списке снова обошли.

Решение было опубликовано почти после недельной задержки на фоне растущих спекуляций относительно постановлений исполнительного органа ЕС. Ведь вопрос ранжирования стран по этому признаку очень политически деликатный.

В прошлом году Европарламент, который, как и Совет, отклонил первую попытку исключить ОАЭ из перечня. Вокруг этого решения шли жаркие дискуссии за закрытыми дверями.

Законодатели также давили на исполнительную комиссию ЕС, чтобы она включила россию в список, поскольку глобальный надзорный орган FATF не смог внести москву в черный список в прошлом году из-за сопротивления альянса БРИКС, в состав которого входит рф.

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На прошлой неделе чешский законодатель от Европейской народной партии Людек Нидермайер призвал Еврокомиссию серьезно рассмотреть возможность внесения рф в черный список.

Но исполнительная комиссия ЕС в целом соглашается с FATF, основанной в 1989 году странами "Большой семерки", поэтому она включила Монако в список стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием денег, и не приняла решений в отношении рф.

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