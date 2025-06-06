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рф потенциально в списке стран, которые не контролируют отмывание денег: "репутационное" обновление статуса москвы в ЕС пока взвешивают

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Брюссельские законодатели ищут пути усиления финансового давления на россию. Большинство членов Европарламента выступает за включение россии в список стран со слабым контролем над отмыванием денег.

рф потенциально в списке стран, которые не контролируют отмывание денег: "репутационное" обновление статуса москвы в ЕС пока взвешивают

Добавлять ли Россию в свой "серый список" стран со слабым контролем над отмыванием денег - для этого нужна поддержка представителей ЕС, но, по словам депутатов Европарламента, - уже "существует огромная поддержка".

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Пока брюссельские законодатели ищут путь усилить финансовое давление на РФ, в ЕС взвешивают - добавлять ли Россию в свой "серый список" стран, имеющих слабый контроль над отмыванием денег. 

За возможность включения России в этот список выступает большинство членов Европарламента, пишет FT.

Маркус Фербер, немецкий депутат Европарламента, координирующий экономические вопросы правоцентристской Европейской народной партии, сказал: 

Существует огромная поддержка включения России в список

- сказал он.

"Серый список" ЕС - новая редакция с включением РФ пока отложена

Полный список требует поддержки большинства депутатов Европарламента и должен быть объявлен на этой неделе. Но комиссия отменила его принятие в последнюю минуту по "административным/процедурным причинам". Об этом FT сказал спикер комиссии. Он добавил, что список будет принят в начале следующей недели.

Справка

"Серый список" ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно составляется после списка, опубликованного Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – межправительственным органом, созданным для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Предыдущая версия списка Брюсселя, с которой ознакомилась Financial Times, была идентичной предыдущей версии списка FATF и предусматривала добавление Алжира, Анголы, Кении, Кот-д'Ивуара, Лаоса, Ливана, Монако, Намибии, Непала и Венесуэлы. Также планировалось исключить из него Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним

Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес РФ больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.

Таиланд усилит контроль за казино для развития отрасли и борьбы с отмыванием денег04.06.25, 13:59 • 2718 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Уганда
Монако
Лаос
Европейский парламент
Панама
Financial Times
Венесуэла
Ливан
Сенегал
Ангола
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Объединенные Арабские Эмираты
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