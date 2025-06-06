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рф потенційно у списку країн, які не контролюють відмивання грошей: "репутаційне" оновлення статусу москви у ЄС поки зважують

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Брюссельські законодавці шукають шляхи посилення фінансового тиску на росію. Більшість членів Європарламенту виступає за включення росії до списку країн зі слабким контролем над відмиванням грошей.

рф потенційно у списку країн, які не контролюють відмивання грошей: "репутаційне" оновлення статусу москви у ЄС поки зважують

Чи додавати росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем над відмиванням грошей - на це потрібна підтримка представників ЄС, але за словами депутатів Европарлаенту - вже "існує величезна підтримка".

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Поки брюссельські законодавці шукають шлях як посилити фінансовий тиск на рф, у ЄС зважують - чи додавати росію до свого "сірого списку" країн, які мають слабкий контроль над відмиванням грошей. 

За можливість включення росії до цього списку, виступає більшість членів Європарламенту, пише FT.

Маркус Фербер, німецький депутат Європарламенту, який координує економічні питання правоцентристської Європейської народної партії, сказав: 

Існує величезна підтримка включення Росії до списку

- сказав він.

"Сірий список" ЄС - нова редакція з включенням рф поки відкладена

Повний список вимагає підтримки більшості депутатів Європарламенту і мав бути оголошений цього тижня. Але комісія скасувала його прийняття в останню хвилину з "адміністративних/процедурних причин". Про це FT сказав речник комісії. Він додав, що список буде прийнято на початку наступного тижня.

Довідково

"Сірий список" ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму зазвичай складається після списку, опублікованого Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжурядовим органом, створеним для боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Попередня версія списку Брюсселя, з якою ознайомилася Financial Times, була ідентичною до попередньої версії списку FATF і передбачала додавання Алжиру, Анголи, Кенії, Кот-д'Івуару, Лаосу, Лівану, Монако, Намібії, Непалу та Венесуели. Також планувалося виключити з нього Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо

Росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс рф більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.

Таїланд посилить контроль за казино для розвитку галузі та боротьби з відмиванням грошей04.06.25, 13:59 • 2718 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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