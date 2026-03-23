США попередили ЄС через угоду - можливі перебої з LNG і зростання цін

США попередили Європейський Союз про ризик втрати вигідного доступу до зрідженого природного газу у разі відмови від ратифікації торговельної угоди. Йдеться про домовленість, яка передбачає закупівлю енергоресурсів на сотні мільярдів доларів. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

У центрі суперечки – угода Turnberry, яка передбачає закупівлю ЄС американських енергоресурсів на суму до 750 млрд доларів до 2028 року. Європейський парламент має проголосувати за її ратифікацію найближчим часом, однак у Брюсселі розглядають можливість змінити окремі положення.

У Вашингтоні прямо попереджають: будь-які зміни можуть вплинути на умови співпраці.

Якщо угода не буде реалізована, ми повернемося до початкової точки. США і надалі хочуть працювати з Європою, але умови вже можуть бути не такими вигідними - заявив посол США в ЄС Ендрю Паздер.

Американська сторона також наголошує, що енергетичний фактор є критичним для економіки Європи.

Є інші покупці. Якщо Європа хоче вижити економічно, їй потрібна енергія – і ми можемо її забезпечити - додав він.

Ситуацію ускладнює загострення на Близькому Сході, де обмеження судноплавства через Ормузьку протоку та удари по інфраструктурі Катару вже створюють дефіцит на ринку LNG. На цьому фоні конкуренція за альтернативні поставки, зокрема зі США, посилюється.

Водночас у Єврокомісії закликають не переглядати домовленості, щоб уникнути додаткових ризиків.

Угода є угода, і ми маємо її дотримуватися - заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович.

Експерти зазначають, що зрив або затягування угоди може призвести до погіршення умов постачання газу для Європи та подальшого зростання цін на енергоносії.

