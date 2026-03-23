США предупредили ЕС из-за сделки – возможны перебои с СПГ и рост цен
Киев • УНН
Вашингтон предупредил Брюссель о пересмотре условий поставок СПГ на 750 млрд долларов. Изменение положений соглашения Turnberry грозит дефицитом энергии в Европе.
США предупредили Европейский Союз о риске потери выгодного доступа к сжиженному природному газу в случае отказа от ратификации торгового соглашения. Речь идет о договоренности, которая предусматривает закупку энергоресурсов на сотни миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
В центре спора – соглашение Turnberry, которое предусматривает закупку ЕС американских энергоресурсов на сумму до 750 млрд долларов до 2028 года. Европейский парламент должен проголосовать за его ратификацию в ближайшее время, однако в Брюсселе рассматривают возможность изменить отдельные положения.
В Вашингтоне прямо предупреждают: любые изменения могут повлиять на условия сотрудничества.
Если соглашение не будет реализовано, мы вернемся к исходной точке. США и в дальнейшем хотят работать с Европой, но условия уже могут быть не такими выгодными
Американская сторона также отмечает, что энергетический фактор является критическим для экономики Европы.
Есть другие покупатели. Если Европа хочет выжить экономически, ей нужна энергия – и мы можем ее обеспечить
Ситуацию осложняет обострение на Ближнем Востоке, где ограничение судоходства через Ормузский пролив и удары по инфраструктуре Катара уже создают дефицит на рынке LNG. На этом фоне конкуренция за альтернативные поставки, в частности из США, усиливается.
В то же время в Еврокомиссии призывают не пересматривать договоренности, чтобы избежать дополнительных рисков.
Соглашение есть соглашение, и мы должны его соблюдать
Эксперты отмечают, что срыв или затягивание соглашения может привести к ухудшению условий поставки газа для Европы и дальнейшему росту цен на энергоносители.
