США предупредили ЕС из-за сделки – возможны перебои с СПГ и рост цен

$43.820.1450.680.17
ukenru
Эксклюзив
16:59 • 1834 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
16:01 • 6402 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
15:57 • 7688 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
14:34 • 8464 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
13:02 • 19188 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 39623 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32044 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 54879 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50634 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 86536 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0.6м/с
55%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Петер Сийярто
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto14:50 • 4344 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 59920 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 61158 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 59201 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 59827 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

США предупредили ЕС из-за сделки – возможны перебои с СПГ и рост цен

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Вашингтон предупредил Брюссель о пересмотре условий поставок СПГ на 750 млрд долларов. Изменение положений соглашения Turnberry грозит дефицитом энергии в Европе.

США предупредили Европейский Союз о риске потери выгодного доступа к сжиженному природному газу в случае отказа от ратификации торгового соглашения. Речь идет о договоренности, которая предусматривает закупку энергоресурсов на сотни миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В центре спора – соглашение Turnberry, которое предусматривает закупку ЕС американских энергоресурсов на сумму до 750 млрд долларов до 2028 года. Европейский парламент должен проголосовать за его ратификацию в ближайшее время, однако в Брюсселе рассматривают возможность изменить отдельные положения.

В Вашингтоне прямо предупреждают: любые изменения могут повлиять на условия сотрудничества.

Если соглашение не будет реализовано, мы вернемся к исходной точке. США и в дальнейшем хотят работать с Европой, но условия уже могут быть не такими выгодными

- заявил посол США в ЕС Эндрю Паздер.

Американская сторона также отмечает, что энергетический фактор является критическим для экономики Европы.

Есть другие покупатели. Если Европа хочет выжить экономически, ей нужна энергия – и мы можем ее обеспечить

- добавил он.

Ситуацию осложняет обострение на Ближнем Востоке, где ограничение судоходства через Ормузский пролив и удары по инфраструктуре Катара уже создают дефицит на рынке LNG. На этом фоне конкуренция за альтернативные поставки, в частности из США, усиливается.

В то же время в Еврокомиссии призывают не пересматривать договоренности, чтобы избежать дополнительных рисков.

Соглашение есть соглашение, и мы должны его соблюдать

- заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.

Эксперты отмечают, что срыв или затягивание соглашения может привести к ухудшению условий поставки газа для Европы и дальнейшему росту цен на энергоносители.

