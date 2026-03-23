Эксклюзив
16:59 • 1090 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
16:01 • 4910 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
15:57 • 6750 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
14:34 • 7614 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
13:02 • 18593 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 39480 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 31910 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 54801 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
22 марта, 20:58 • 50583 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 86507 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Популярные новости
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей23 марта, 07:36 • 72470 просмотра
Подозреваемый в теракте с двойным взрывом в Буче задержан - ГенпрокурорPhoto23 марта, 10:40 • 11324 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto23 марта, 11:05 • 29051 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 23205 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 9832 просмотра
публикации
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы15:00 • 7526 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов14:11 • 10030 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
13:02 • 18593 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 23326 просмотра
Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным деломPhoto23 марта, 11:05 • 29179 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Петер Сийярто
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto14:50 • 4136 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 59812 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 61057 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 59104 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 59735 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине

Киев • УНН

 • 4918 просмотра

Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа о пятидневной паузе в атаках на Иран. Эксперт прогнозирует стабилизацию стоимости бензина без удешевления.

Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине

Президент США объявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Атаки на энергосистему Ирана отложены на 5 суток.

После заявления Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по Ирану мировые цены на нефть отреагировали снижением. Впрочем, для украинцев ключевой вопрос — повлияет ли это на стоимость бензина — остается открытым. О том, как будет развиваться ситуация дальше, в комментарии для УНН рассказал Виктор Гальчинский, экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области.

Рынок отреагировал, но не успокоился

Заявление о возможной паузе в ударах по Ирану сразу повлияло на нефтяные котировки. Рынок воспринял это как сигнал к потенциальной деэскалации, однако фундаментальные риски никуда не исчезли. По словам эксперта, такая реакция является скорее эмоциональной и базируется на ожиданиях, чем на реальных гарантиях стабильности.

Реакция рынка — это отражение позитива относительно деэскалации. Все понимают — чем дольше длится война и чем интенсивнее удары, тем больший риск срыва поставок. Но в то же время мы видим, что Иран фактически не подтверждает таких договоренностей, и даже непонятно, с кем именно вести переговоры

- пояснил Гальчинский.

Ормузский пролив — главный фактор

Ключевым элементом, который будет определять дальнейшую динамику цен, остается ситуация в Ормузском проливе. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Сейчас пролив формально не заблокирован, но его работа нестабильна, что создает риски для рынка.

Есть информация, что Иран пропускает отдельные танкеры, в частности те, которые связаны с Китаем. То есть пролив не закрыт полностью, но работает выборочно. И именно от этого зависит, будет ли стабильность поставок

- отметил эксперт.

Изменится ли цена бензина в Украине

Несмотря на падение цен на нефть, украинцам не стоит ожидать резкого удешевления топлива. Даже в случае стабилизации рынка цены скорее "застынут", чем пойдут вниз.

Эксперт объясняет: на конечную стоимость влияют не только мировые котировки, но и курс валют и логистика.

Если поставки нефти и газа не остановятся, цена стабилизируется. И бензин у нас будет, и его стоимость выровняется. Но она, скорее всего, не вернется к прежним значениям. Разве что будет очень большое предложение. Плюс мы покупаем нефтепродукты за валюту, и девальвация также влияет

- пояснил Гальчинский.

Все зависит от дальнейших действий сторон

Мораторий на удары пока лишь снижает напряжение, но не гарантирует долгосрочного эффекта. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, действительно ли стороны конфликта пойдут на деэскалацию.

Эти заявления уменьшили риск полного блокирования поставок, но не исключили его. Если США, Израиль и Иран прекратят атаки — рынок успокоится. Если боевые действия продолжатся — получим новый виток напряжения и цен

- отметил он.

Выиграет ли от этой войны россия

Отдельно эксперт прокомментировал влияние ситуации на доходы россии от экспорта энергоносителей. По его словам, москва получает выгоду, но значительно меньшую, чем могла бы.

Причина — удары по инфраструктуре и ограничения экспорта.

россия сейчас зарабатывает больше, но лишь примерно на 30–40% от потенциальных возможностей. Из-за ударов по их инфраструктуре объемы экспорта уменьшены. Если бы не это, они могли бы получать значительно больше ресурсов для финансирования войны

- подытожил Гальчинский.

Андрей Тимощенков

