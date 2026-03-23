Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине

Президент США объявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Атаки на энергосистему Ирана отложены на 5 суток.

После заявления Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по Ирану мировые цены на нефть отреагировали снижением. Впрочем, для украинцев ключевой вопрос — повлияет ли это на стоимость бензина — остается открытым. О том, как будет развиваться ситуация дальше, в комментарии для УНН рассказал Виктор Гальчинский, экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области.

Рынок отреагировал, но не успокоился

Заявление о возможной паузе в ударах по Ирану сразу повлияло на нефтяные котировки. Рынок воспринял это как сигнал к потенциальной деэскалации, однако фундаментальные риски никуда не исчезли. По словам эксперта, такая реакция является скорее эмоциональной и базируется на ожиданиях, чем на реальных гарантиях стабильности.

Реакция рынка — это отражение позитива относительно деэскалации. Все понимают — чем дольше длится война и чем интенсивнее удары, тем больший риск срыва поставок. Но в то же время мы видим, что Иран фактически не подтверждает таких договоренностей, и даже непонятно, с кем именно вести переговоры - пояснил Гальчинский.

Ормузский пролив — главный фактор

Ключевым элементом, который будет определять дальнейшую динамику цен, остается ситуация в Ормузском проливе. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Сейчас пролив формально не заблокирован, но его работа нестабильна, что создает риски для рынка.

Есть информация, что Иран пропускает отдельные танкеры, в частности те, которые связаны с Китаем. То есть пролив не закрыт полностью, но работает выборочно. И именно от этого зависит, будет ли стабильность поставок - отметил эксперт.

Изменится ли цена бензина в Украине

Несмотря на падение цен на нефть, украинцам не стоит ожидать резкого удешевления топлива. Даже в случае стабилизации рынка цены скорее "застынут", чем пойдут вниз.

Эксперт объясняет: на конечную стоимость влияют не только мировые котировки, но и курс валют и логистика.

Если поставки нефти и газа не остановятся, цена стабилизируется. И бензин у нас будет, и его стоимость выровняется. Но она, скорее всего, не вернется к прежним значениям. Разве что будет очень большое предложение. Плюс мы покупаем нефтепродукты за валюту, и девальвация также влияет - пояснил Гальчинский.

Все зависит от дальнейших действий сторон

Мораторий на удары пока лишь снижает напряжение, но не гарантирует долгосрочного эффекта. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, действительно ли стороны конфликта пойдут на деэскалацию.

Эти заявления уменьшили риск полного блокирования поставок, но не исключили его. Если США, Израиль и Иран прекратят атаки — рынок успокоится. Если боевые действия продолжатся — получим новый виток напряжения и цен - отметил он.

Выиграет ли от этой войны россия

Отдельно эксперт прокомментировал влияние ситуации на доходы россии от экспорта энергоносителей. По его словам, москва получает выгоду, но значительно меньшую, чем могла бы.

Причина — удары по инфраструктуре и ограничения экспорта.