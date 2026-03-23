Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні

Президент США оголосив про прогрес у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Атаки на енергосистему Ірану відкладено на 5 діб.

Після заяви Дональда Трампа про п’ятиденний мораторій на удари по Ірану світові ціни на нафту відреагували зниженням. Втім для українців ключове питання - чи вплине це на вартість бензину - залишається відкритим. Про те, як буде розвиватися ситуація далі в коментарі для УНН розповів Віктор Гальчинський, екс-речник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області.

Ринок відреагував, але не заспокоївся

Заява про можливу паузу в ударах по Ірану одразу вплинула на нафтові котирування. Ринок сприйняв це як сигнал до потенційної деескалації, однак фундаментальні ризики нікуди не зникли. За словами експерта, така реакція є швидше емоційною і базується на очікуваннях, ніж на реальних гарантіях стабільності.

Реакція ринку - це відображення позитиву щодо деескалації. Всі розуміють - чим довше триває війна і чим інтенсивніші удари, тим більший ризик зриву поставок. Але водночас ми бачимо, що Іран фактично не підтверджує таких домовленостей, і навіть незрозуміло, з ким саме вести переговори - пояснив Гальчинський.

Ормузька протока - головний фактор

Ключовим елементом, який визначатиме подальшу динаміку цін, залишається ситуація в Ормузькій протоці. Саме через неї проходить значна частина світових поставок нафти.

Зараз протока формально не заблокована, але її робота нестабільна, що створює ризики для ринку.

Є інформація, що Іран пропускає окремі танкери, зокрема ті, які пов’язані з Китаєм. Тобто протока не закрита повністю, але працює вибірково. І саме від цього залежить, чи буде стабільність поставок - зазначив експерт.

Чи зміниться ціна бензину в Україні

Попри падіння цін на нафту, українцям не варто очікувати різкого здешевлення пального. Навіть у разі стабілізації ринку ціни швидше "застигнуть", ніж підуть вниз.

Експерт пояснює: на кінцеву вартість впливають не лише світові котирування, а й курс валют та логістика.

Якщо поставки нафти і газу не зупиняться, ціна стабілізується. І бензин у нас буде, і його вартість вирівняється. Але вона, швидше за все, не повернеться до попередніх значень. Хіба що буде дуже велика пропозиція. Плюс ми купуємо нафтопродукти за валюту, і девальвація також впливає - пояснив Гальчинський.

Все залежить від подальших дій сторін

Мораторій на удари поки що лише знижує напругу, але не гарантує довгострокового ефекту. Подальша ситуація залежатиме від того, чи справді сторони конфлікту підуть на деескалацію.

Ці заяви зменшили ризик повного блокування поставок, але не виключили його. Якщо США, Ізраїль та Іран припинять атаки - ринок заспокоїться. Якщо бойові дії продовжаться - отримаємо новий виток напруження і цін - зазначив він.

Чи виграє від цієї війни росія

Окремо експерт прокоментував вплив ситуації на доходи росії від експорту енергоносіїв. За його словами, москва отримує вигоду, але значно меншу, ніж могла б.

Причина - удари по інфраструктурі та обмеження експорту.