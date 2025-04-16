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Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

Київ • УНН

 • 64459 перегляди

Переговори між ЄС та США не принесли значного прогресу. Більшість американських мит, введених адміністрацією Трампа на європейські товари на суму 431 млрд доларів, залишаться в силі.

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

Європейський Союз і США не досягли істотного прогресу в подоланні торгових розбіжностей, офіційні особи з адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що більшість мит США, накладених на блок, не буде скасовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович за підсумками зустрічі з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром "не отримав чіткого уявлення щодо позиції США та цілей американської сторони".

Представники США зазначили, що 20% "взаємних" мит - які були знижені до 10% протягом 90 днів - а також інші тарифи, спрямовані, зокрема, на імпорт автомобілів та металу, не будуть повністю скасовані

цитує видання людей, знайомих із ходом переговорів.

Видання вказує, що введені адміністрацією Трампа мита охоплюють європейські товари на суму близько 380 млрд євро (431 мільярд доларів).

Нагадаємо

Минулого тижня ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд. Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній.

Китай підвищить мита до 125% у відповідь на дії США: стала відома дата11.04.25, 11:39 • 6247 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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